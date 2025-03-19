Рубль может протестировать сверху вниз отметку 11 руб. за юань - "Алор Брокер"

Валютная пара юань/рубль в среду может протестировать сверху вниз отметку 11 руб. за юань, а пара доллар/рубль - уровень 80 руб./$1, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Однако основное усиление российской валюты, на наш взгляд, уже случилось. Кроме того, после экспирации квартальных фьючерсов характер торгов может измениться", - отмечает он.

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