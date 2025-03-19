.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется около $70,3/барр.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,81%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,81% после повышения на 1,23% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,06% с 9,92% месяцем ранее. Рост цен в феврале оказался чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,79%
 
ФАС высказалась о требованиях к маркетплейсам
ФАС не видит необходимости в специальных антимонопольных требованиях к маркетплейсам, сообщило ведомство в письме аппарату правительства от 6 марта в ответ на поручение проанализировать необходимость таких требований, пишут "Ведомости". В...
 
Для россиян хотят ввести приоритет на соцвыплаты по жилью
Госдума направила обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением предоставить российским семьям преимущество при получении социальных выплат на покупку жилья за счет бюджета. Также предложено ввести минимальное количество лет проживания в...
 
Доходы у должников МФО выросли за три года почти на треть
Средний доход должника микрофинансовой организации (МФО) за три года вырос почти на треть – с 51 300 руб. в 2022 г. до 65 400 руб. в 2024 г., пишут "Ведомости", ссылаясь на гендиректора сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect...
 
19 марта 2025 года 09:09

Brent торгуется около $70,3/барр.

Уолл-стрит упала по итогам торгов вторника в ожидании решения Федрезерва. Азиатские акции не показывают единой динамики в среду. Цены на нефть продолжают опускаться в среду утром.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, инвесторы оценивали статданные из США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Как стало известно во вторник, число домов, строительство которых было начато в Штатах в феврале, выросло на 11,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,501 млн в пересчете на годовые темпы.

Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек составляло 1,350 млн, а не 1,366 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение с объявленного ранее январского уровня на 1% - до 1,38 млн, по данным Trading Economics.

Тем временем объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,2%.

В центре внимания участников рынка остается заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду вечером. Аналитики в целом полагают, что по его итогам ключевая ставка будет оставлена в диапазоне 4,25-4,5%.

Также инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы Федрезерва Джерома Пауэлла и обновленными макроэкономическими прогнозами.

"Устойчиво высокая инфляция и рост инфляционных ожиданий повышают планку для снижения ставки Федрезерва, - отметила Лорен Гудвин из New York Life Investments. - ФРС, вероятно, хочет дождаться более выраженного ухудшения финансовых условий и прогнозов экономического роста прежде, чем снижать ставки, с учетом столь высокой инфляции".

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 3,4% после выступления главы компании Дженсена Хуана на ежегодной конференции компании. Он представил новые микрочипы для создания и внедрения технологий искусственного интеллекта Blackwell Ultra и графические процессоры Vera Rubin, которые поступят в продажу в 2026 году.

Цена бумаг Tesla (SPB: TSLA) упала на 5,3%. С начала года капитализация компании снизилась на 41% из-за критики её главы и основателя Илона Маска за резкие заявления, поддержку крайне правых политических партий в Европе и меры по сокращению госрасходов в качестве главы департамента эффективности правительства США (DOGE).

Капитализация Alphabet Inc. (SPB: GOOG) опустилась на 2,2% на новости, что компания достигла соглашения о покупке стартапа Wiz, работающего в сфере кибербезопасности, за $32 млрд. Это крупнейшая сделка в истории Alphabet.

Тем временем американские депозитарные акции Tencent (SPB: 700) Music Entertainment Group (TME) подскочили на 15%. Китайская компания, владеющая крупнейшим в КНР музыкальным стриминговым сервисом, в четвертом квартале прошлого года увеличила выручку на 8,2% относительно того же периода годом ранее - до 7,46 млрд юаней ($1,02 млрд). Аналитики, опрошенные LSEG, оценивали выручку компании на уровне 7,3 млрд юаней.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,62% и составил 41581,31 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,07% - до 5614,66 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,71% и составил 17504,12 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в среду, инвесторы оценивают макроэкономические и корпоративные новости.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng - прибавляет столько же.

Безработица в Гонконге в декабре-феврале составила 3,2% против 3,1% в ноябре-январе, согласно опубликованным накануне официальным данным. Показатель обновил двухлетний максимум.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd., дорожающие на 6,7% на сильной отчетности.

Рыночная стоимость Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. увеличивается на 6,3%, Hansoh Pharmaceutical Group - на 5,6%, BYD - на 3,5%, Lenovo - на 3,2%.

Капитализация Baidu Inc. (SPB: BIDU) снижается на 3,7%, China Unicom (Hong Kong) Ltd. и BYD Electronic (International) Co. Ltd. - на 3,1%, Anta Sports Products - на 2,7%, Li Auto (SPB: LI) - на 1,9%.

Значение японского Nikkei 225 почти не меняется.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых по итогам заседания 18-19 марта. Решение японского ЦБ было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Ставка находится на максимальном уровне с октября 2008 года.

Между тем экспорт Японии в феврале вырос на 11,4% относительно того же месяца прошлого года, максимальными темпами с мая 2024 года, составив 9,191 трлн иен ($61,4 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 12,1%. В январе экспорт увеличился на 7,3%.

Объем японского импорта в прошлом месяце снизился на 0,7%, до минимальных за два года 8,607 трлн иен. Эксперты в среднем ожидали его повышения на 0,1% после подъема на 16,2% в январе.

В феврале Япония зафиксировала внешнеторговый профицит в размере 584,5 млрд иен по сравнению с дефицитом в 415,43 млрд иен годом ранее и 2,737 трлн иен в позапрошлом месяце.

Промпроизводство в стране в январе сократилось на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем после спада на пересмотренные 0,3% в декабре, согласно опубликованным в среду окончательным данным министерства экономики, торговли и промышленности страны. Финальная оценка совпала с предварительной и ожиданиями экспертов. Показатель снижается три месяца подряд.

В годовом выражении промпроизводство в позапрошлом месяце выросло на 2,2% (предварительно сообщалось о росте на 2,6%) после снижения на 2,2% (предварительно - на 1,6%) в декабре.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Taiyo Yuden (+4,6%).

Рыночная стоимость Itochu увеличивается на 4,2%, IHI - на 4,1%, Tokyo Electric Power - на 3,9%, Tokyo Gas - на 3,7%.

Цена бумаг Fujikura уменьшается на 5,2%, Mercari - на 5%, M3 - на 4,3%, Advantest - на 4,2%, Disco - на 4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 0,8%.

Цена акций Samsung Electronics повышается на 2,1%, Hyundai Motor - на 1,5%, Posco - на 3,6%, SK Hynix - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Капитализация BHP понизилась на 0,2%, Rio Tinto - на 0,7%.

Цены на нефть продолжают опускаться в среду на информации о том, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа о месячном моратории на удары по энергоинфраструктуре, наносимые обеими сторонами украинского конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $70,33 за баррель, что на $0,23 (0,33%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,51 (0,7%), до $70,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,27 (0,4%), до $66,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,68 (1%), до $66,9 за баррель.

"Любой прогресс в переговорах о перемирии повышает шансы на снятие санкций с российских поставок нефти, а это приведет к увеличению предложения на мировом рынке", - отмечает аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада, слова которого приводит Market Watch.

Снижению рынка в среду также способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,593 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей будет обнародован министерством энергетики США в среду в 17:30 мск.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 марта 2025 года 16:06
"Финам" повысил прогнозную цену акций АФК "Система" до 22,61 руб
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций АФК "Система" с 18,78 рубля до 22,61 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 34% без учета дивидендов, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Из-за изменения стоимости активов в портфеле мы...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 15:30
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для бумаг РусАгро
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для бумаг "РусАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 295 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. Эмитент отчитался за прошлый год. Выручка выросла на 23% и совпала с ожиданиями аналитиков, а чистая прибыль упала на 29% из-за...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 15:00
Акции СПБ Биржи готовятся к движению в район 400 руб. - "Велес Капитал"
Акции "СПБ Биржи" готовятся к движению в район 400 рублей, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Акции "СПБ Биржи" сохраняют уверенность и остаются недалеко от достигнутого в феврале максимума с апреля 2022 года 339,8 руб., очевидно, получая поддержку от надежд на...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 14:33
Фундаментальные факторы создают основу для укрепления рубля - "БКС МИ"
Краткосрочные фундаментальные факторы создают основу для укрепления рубля, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Рубль резко укрепляется на ожидании о позитивном исходе переговоров между главами США и РФ. После визита официальных лиц США в Москву в прессе не появилось...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 14:04
S&P 500, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 5500-5740п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5500-5740 пунктов в среду при высокой волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков. "Внимание инвесторов в среду будет сосредоточено на итогах заседания ФРС, на котором не ожидается изменения ставки, однако...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 13:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАгро с целью 275 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАгро" с целью 275 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,8%, стоп-приказ: 205 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "С технической точки зрения цена после...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 12:54
"Финам" понизил рейтинг акций VanEck Gold Miners ETF до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций VanEck Gold Miners ETF с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $44,8 за бумагу, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Тарифная политика Дональда Трампа с начала его вступления в должность президента США усилила факторы...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 12:30
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Интер РАО
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "Интер РАО" с прогнозной стоимостью на уровне 5,2 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков. Эксперты при этом отмечают, что краткосрочных триггеров, способных привести к быстрой переоценке бумаг эмитента, нет. Совет директоров...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 12:11
"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную цену бумаг РусАгро на уровне 280-300 руб
"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость бумаг "РусАгро" на уровне 280-300 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала. "Мы ожидаем, что EBITDA эмитента увеличится на 40% в текущем году благодаря росту цен на сельскохозяйственную продукцию и...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 11:49
"БКС МИ" назвал акции-фавориты для покупок на среднесрочную перспективу
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") составил список акций-фаворитов для покупок на среднесрочную перспективу, в который вошли "Яндекс", "ИКС 5", "Газпром нефть", "Т-Технологии", "МТС", и "Хэдхантер", сообщается в материале инвесткомпании. "Последний финансовый отчет "Яндекса" оказался довольно...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 11:26
Акции Инарктики привлекательны для долгосрочных покупок - "Цифра брокер"
ции "Инарктики" выглядят привлекательно для долгосрочных инвестиций, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Компания остается перспективным, растущим бизнесом, несмотря на текущие сложности, отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 11:04
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "АЛРОСА" с целевой ценой 57 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения на 7% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "АЛРОСА" планирует снизить производство в 2025 году на 12% год к году, до 29 млн карат,...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 10:48
Индекс Мосбиржи может перейти в среду к проторговке диапазона 3200-3250пп - ПСБ
Индекс Мосбиржи может перейти в среду к проторговке диапазона 3200-3250 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Индекс Мосбиржи может перейти в среду к проторговке диапазона 3200-3250 пунктов - ожидания движения к мирному...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 10:33
Вероятно закрепление курса рубля в диапазоне 11-11,5 руб./юань в среду - ПСБ
Вероятно закрепление курса рубля в текущем диапазоне 11-11,5 руб./юань в среду, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Успешные переговоры президентов России и США привели к перестановке курса рубля к более крепким уровням, рекордным с...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 10:28
Рубль утром корректируется вниз на фиксации прибыли по итогам состоявшихся накануне переговоров между лидерами РФ и США
Москва. 19 марта. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в среду; рубль корректируется вниз на фиксации прибыли по итогам переговоров между президентами России и США, состоявшимися во вторник.    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.