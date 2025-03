Brent торгуется около $70,3/барр.

Уолл-стрит упала по итогам торгов вторника в ожидании решения Федрезерва. Азиатские акции не показывают единой динамики в среду. Цены на нефть продолжают опускаться в среду утром.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, инвесторы оценивали статданные из США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Как стало известно во вторник, число домов, строительство которых было начато в Штатах в феврале, выросло на 11,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,501 млн в пересчете на годовые темпы.

Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек составляло 1,350 млн, а не 1,366 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение с объявленного ранее январского уровня на 1% - до 1,38 млн, по данным Trading Economics.

Тем временем объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,2%.

В центре внимания участников рынка остается заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду вечером. Аналитики в целом полагают, что по его итогам ключевая ставка будет оставлена в диапазоне 4,25-4,5%.

Также инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы Федрезерва Джерома Пауэлла и обновленными макроэкономическими прогнозами.

"Устойчиво высокая инфляция и рост инфляционных ожиданий повышают планку для снижения ставки Федрезерва, - отметила Лорен Гудвин из New York Life Investments. - ФРС, вероятно, хочет дождаться более выраженного ухудшения финансовых условий и прогнозов экономического роста прежде, чем снижать ставки, с учетом столь высокой инфляции".

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 3,4% после выступления главы компании Дженсена Хуана на ежегодной конференции компании. Он представил новые микрочипы для создания и внедрения технологий искусственного интеллекта Blackwell Ultra и графические процессоры Vera Rubin, которые поступят в продажу в 2026 году.

Цена бумаг Tesla (SPB: TSLA) упала на 5,3%. С начала года капитализация компании снизилась на 41% из-за критики её главы и основателя Илона Маска за резкие заявления, поддержку крайне правых политических партий в Европе и меры по сокращению госрасходов в качестве главы департамента эффективности правительства США (DOGE).

Капитализация Alphabet Inc. (SPB: GOOG) опустилась на 2,2% на новости, что компания достигла соглашения о покупке стартапа Wiz, работающего в сфере кибербезопасности, за $32 млрд. Это крупнейшая сделка в истории Alphabet.

Тем временем американские депозитарные акции Tencent (SPB: 700) Music Entertainment Group (TME) подскочили на 15%. Китайская компания, владеющая крупнейшим в КНР музыкальным стриминговым сервисом, в четвертом квартале прошлого года увеличила выручку на 8,2% относительно того же периода годом ранее - до 7,46 млрд юаней ($1,02 млрд). Аналитики, опрошенные LSEG, оценивали выручку компании на уровне 7,3 млрд юаней.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,62% и составил 41581,31 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,07% - до 5614,66 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,71% и составил 17504,12 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в среду, инвесторы оценивают макроэкономические и корпоративные новости.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng - прибавляет столько же.

Безработица в Гонконге в декабре-феврале составила 3,2% против 3,1% в ноябре-январе, согласно опубликованным накануне официальным данным. Показатель обновил двухлетний максимум.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd., дорожающие на 6,7% на сильной отчетности.

Рыночная стоимость Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. увеличивается на 6,3%, Hansoh Pharmaceutical Group - на 5,6%, BYD - на 3,5%, Lenovo - на 3,2%.

Капитализация Baidu Inc. (SPB: BIDU) снижается на 3,7%, China Unicom (Hong Kong) Ltd. и BYD Electronic (International) Co. Ltd. - на 3,1%, Anta Sports Products - на 2,7%, Li Auto (SPB: LI) - на 1,9%.

Значение японского Nikkei 225 почти не меняется.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых по итогам заседания 18-19 марта. Решение японского ЦБ было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Ставка находится на максимальном уровне с октября 2008 года.

Между тем экспорт Японии в феврале вырос на 11,4% относительно того же месяца прошлого года, максимальными темпами с мая 2024 года, составив 9,191 трлн иен ($61,4 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 12,1%. В январе экспорт увеличился на 7,3%.

Объем японского импорта в прошлом месяце снизился на 0,7%, до минимальных за два года 8,607 трлн иен. Эксперты в среднем ожидали его повышения на 0,1% после подъема на 16,2% в январе.

В феврале Япония зафиксировала внешнеторговый профицит в размере 584,5 млрд иен по сравнению с дефицитом в 415,43 млрд иен годом ранее и 2,737 трлн иен в позапрошлом месяце.

Промпроизводство в стране в январе сократилось на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем после спада на пересмотренные 0,3% в декабре, согласно опубликованным в среду окончательным данным министерства экономики, торговли и промышленности страны. Финальная оценка совпала с предварительной и ожиданиями экспертов. Показатель снижается три месяца подряд.

В годовом выражении промпроизводство в позапрошлом месяце выросло на 2,2% (предварительно сообщалось о росте на 2,6%) после снижения на 2,2% (предварительно - на 1,6%) в декабре.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Taiyo Yuden (+4,6%).

Рыночная стоимость Itochu увеличивается на 4,2%, IHI - на 4,1%, Tokyo Electric Power - на 3,9%, Tokyo Gas - на 3,7%.

Цена бумаг Fujikura уменьшается на 5,2%, Mercari - на 5%, M3 - на 4,3%, Advantest - на 4,2%, Disco - на 4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 0,8%.

Цена акций Samsung Electronics повышается на 2,1%, Hyundai Motor - на 1,5%, Posco - на 3,6%, SK Hynix - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Капитализация BHP понизилась на 0,2%, Rio Tinto - на 0,7%.

Цены на нефть продолжают опускаться в среду на информации о том, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа о месячном моратории на удары по энергоинфраструктуре, наносимые обеими сторонами украинского конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $70,33 за баррель, что на $0,23 (0,33%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,51 (0,7%), до $70,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,27 (0,4%), до $66,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,68 (1%), до $66,9 за баррель.

"Любой прогресс в переговорах о перемирии повышает шансы на снятие санкций с российских поставок нефти, а это приведет к увеличению предложения на мировом рынке", - отмечает аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада, слова которого приводит Market Watch.

Снижению рынка в среду также способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,593 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей будет обнародован министерством энергетики США в среду в 17:30 мск.