Цены рублевых корпбондов в среду могут немного снизиться в рамках коррекции после телефонного разговора Путина и Трампа

Москва. 19 марта. Котировки рублевых корпоблигаций, уверенно подраставшие в последние дни, в среду могут немного снизиться в рамках коррекции на фоне фиксации прибыли рядом участников рынка по факту состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент РФ Владимир Путин провел со своим американским коллегой Дональдом Трампом телефонный разговор, в котором поддержал идею американской стороны о месячном моратории на удары по энергетической инфраструктуре, наносимые участниками украинского конфликта. Как сообщила пресс-служба Кремля по итогам переговоров, "в ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры". Путин "положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", сказано в сообщении.

"В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия - с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности", - подчеркивается в сообщении пресс-службы Кремля.

Стороны пришли к выводу, что Вашингтону и Москве необходимо улучшать двусторонние отношения. "Оба лидера согласились, что будущее, в котором двусторонние отношения между США и Россией выйдут на новый уровень, имеет огромные преимущества", - говорится в заявлении Белого дома. В Вашингтоне пояснили, что под "огромными преимуществами" следует понимать крупные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира на Украине.

Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье в Джидде, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф телеканалу Fox News. "Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, обсуждение начнется в воскресенье в Джидде", - сказал Уиткофф. Спецпосланник президента США отметил, что американскую сторону будут представлять советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, инвесторы оценивали статданные из США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Как стало известно во вторник, число домов, строительство которых было начато в Штатах в феврале, выросло на 11,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,501 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек составляло 1,350 млн, а не 1,366 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение с объявленного ранее январского уровня на 1% - до 1,38 млн.

Тем временем объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,2%.

В центре внимания участников рынка остается заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду вечером. Аналитики в целом полагают, что по его итогам ключевая ставка будет оставлена в диапазоне 4,25-4,5%. Также инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы Федрезерва Джерома Пауэлла и обновленными макроэкономическими прогнозами.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в среду, инвесторы оценивают макроэкономические и корпоративные новости. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет столько же. Значение японского Nikkei 225 почти не меняется. Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых по итогам заседания 18-19 марта. Решение японского ЦБ было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом экспертов. Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Цены на нефть продолжают опускаться в среду на информации о том, что президент РФ Путин поддержал идею американского коллеги Трампа о месячном моратории на удары по энергоинфраструктуре, наносимые обеими сторонами украинского конфликта. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $70,2 за баррель, что на 0,51% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 0,7%, до $70,56 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,52%, до $66,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 1%, до $66,9 за баррель.

Снижению нефтяного рынка в среду также способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,593 млн баррелей. Официальный доклад о запасах энергоносителей будет обнародован министерством энергетики США в среду в 17:30 мск.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 24,077 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,038 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 марта вырос на 0,15% и составил 109,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,18%, поднявшись до 1021,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+1,45%), "ГТЛК-001Р-14" (+0,88%) и "МТС-001P-21" (+0,71%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-20" (-0,84%), "АФК Система-1Р-11" (-0,73%) и "ГТЛК-001Р-08" (-0,65%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) (Кемерово, материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) завершило размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 575 базисных пунктов. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

ООО "ДелоПортс" установило ставку 1-го купона по выпуску облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 1,5 года объемом 15 млрд рублей на уровне 20,75% годовых. Купону соответствует доходность к погашению в 22,84% годовых. Купоны по бондам ежемесячные. Техразмещение запланировано на 20 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АО "Новосибирскавтодор" установил ставки 1-36 ежемесячных купонов 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд рублей на уровне 26% годовых. Ставкам соответствует доходность к call-опциону через 1,5 года (в дату выплаты 18-го купона) 29,34% годовых. Компания 17 марта провела сбор заявок на бонды. Техразмещение состоится 20 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "Синара-Транспортные Машины" (OKPO code: 82085471) размещает двухлетние облигации серии 001Р-05 с переменным купоном на сумму 5 млрд рублей. Спред к ключевой ставке Банка России по итогам сбора заявок зафиксирован на уровне 500 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 21 марта. Принять участие в размещении могут только квалифицированные инвесторы.

Группа "Аэрофьюэлз", занимающаяся топливозаправкой самолетов в РФ и за рубежом, размещает 2-летние облигации серии 002Р-04 объемом 1,6 млрд рублей, ставка первого купона - 24,75% годовых (соответствует доходности к погашению 27,15%). По выпуску предусмотрены фиксированные квартальные купоны. Изначально объем выпуска заявлялся как "не менее 1 млрд рублей", ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 25,50% годовых. Сбор заявок прошел 18 марта. Техразмещение запланировано на 21 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

ООО "Девар петро" размещает дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БО-П01 с сall-опционом через 2 года объемом 150 млн рублей со ставкой купона 29,5% годовых. Это соответствует доходности к досрочному погашению на уровне 33,85% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Выпуск размещается в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 10 млрд рублей. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "МСБ-лизинг" 24 марта планирует провести сбор заявок на два выпуска 5-летних облигаций серий 003Р-04 и 003Р-05 совокупным объемом 400 млн рублей. По выпуску серии 003Р-04 будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, а также оферта через 1,5 года (в дату выплаты 18-го купона). Ориентир ставки 1-го купона - не выше 27,50% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне не выше 31,25% годовых. По выпуску 003Р-05 купоны плавающие и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 650 базисных пунктов. По займам предусмотрена также амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат с 25-го по 59-й купоны, 3,05% от номинала - в дату выплаты 60-го купона. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее "Первое коллекторское бюро") установило ставку 5-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей на уровне 26% годовых. Купоны по выпуску переменные, рассчитываются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, плюс спред в размере 5%. Длительность 1-го купона - 2 дня, 2-37-й купоны - ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 33-37-го купонов.

ООО "Кузина" в очередной раз допустило технический дефолт, на этот раз по выплате 23-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 863,1 тыс. рублей. "Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине временных финансовых трудностей", - говорится в сообщении эмитента. В раскрытии отмечается, что планируемая дата исполнения обязательств - до 31 марта 2025 года, дата истечения срока технического дефолта - также 31 марта 2025 года. Компания в течение 2024 года допустила серию технических дефолтов при выплате купонов по выпуску облигаций серии БО-П02, но всегда в итоге полностью выполняла обязательства.