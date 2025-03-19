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Главная / Мнения аналитиков / Индекс RGBI продолжит рост в среду - ПСБ
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19 марта 2025 года 09:45
Индекс RGBI продолжит рост в среду - ПСБ
Позитивный новостной фон для рынка рублевых гособлигаций сохраняется, индекс RGBI продолжит рост на торгах в среду, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI продолжает обновлять максимумы с 2024 года (112,69 пункта, +40 пунктов за день) на поступательном прогрессе в переговорах РФ-США, что дает повод для продолжения роста индекса и на торгах в среду, а также сохранения высокого спроса на аукционах Минфина, считает эксперт. Укрепление рубля усиливает дезинфляционные факторы, что должно смягчить сигнал Банка России по ключевой ставке на заседании 21 марта 2025 года, полагает Грицкевич. Нахождение пары USD/RUB в районе 80 руб./$1 продолжительное время (около месяца) создает предпосылки для более раннего начала снижения ключевой ставки (в апреле-июне вместо II полугодия, ожидавшегося ранее), указывает он в материале ПСБ. "Продолжаем рекомендовать накапливать в долговом портфеле длинные ОФЗ-ПД и/или корпоративные выпуски с рейтингом "ААА/АА", - отмечает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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