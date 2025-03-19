Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- решение Банка Японии по процентной ставке;

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны за февраль;

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- решение ФРС по процентной ставке и экономические прогнозы регулятора;

- пресс-конференция ФРС по итогам заседания.

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