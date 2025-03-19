Бумаги РусАгро интересны для долгосрочных вложений - ПСБ

Бумаги "РусАгро" интересны для долгосрочных вложений, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 281 рубль за штуку, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

"Финансовые результаты эмитента за 2024 год по МСФО оцениваем умеренно позитивно. Компания наращивает продажи в наиболее выигрывающих сегментах, но недостаточная операционная эффективность и растущие долги сдерживают развитие компании", - отмечает эксперт.

Главным событием, указывает Кузнецова, является переезд компании и старт торгов акциями российской "РусАгро". "В первую очередь открывается возможность выплаты дивидендов - по-прежнему не менее 50% чистой прибыли. В связи с этим ждем, что компания может выплатить не менее 16,5 руб. на акцию (доходность - около 7%). От выплаты пропущенных дивидендов компания отказалась", - пишет она в обзоре.

"Эмитент в целом сохраняет хороший финансовый профиль, а привлекательности бумагам добавляют дивидендные перспективы. Считаем бумаги интересными для долгосрочных вложений, наш таргет на двенадцать месяцев - 281 рубль за штуку", - говорится в материале эксперта ПСБ.

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