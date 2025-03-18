.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ во вторник вырос в ожидании итогов переговоров Путина и Трампа, РТС обновил пик с сентября 2022г на укреплении рубля
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,81%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,81% после повышения на 1,23% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,06% с 9,92% месяцем ранее. Рост цен в феврале оказался чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,79%
 
ФАС высказалась о требованиях к маркетплейсам
ФАС не видит необходимости в специальных антимонопольных требованиях к маркетплейсам, сообщило ведомство в письме аппарату правительства от 6 марта в ответ на поручение проанализировать необходимость таких требований, пишут "Ведомости". В...
 
Для россиян хотят ввести приоритет на соцвыплаты по жилью
Госдума направила обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением предоставить российским семьям преимущество при получении социальных выплат на покупку жилья за счет бюджета. Также предложено ввести минимальное количество лет проживания в...
 
Доходы у должников МФО выросли за три года почти на треть
Средний доход должника микрофинансовой организации (МФО) за три года вырос почти на треть – с 51 300 руб. в 2022 г. до 65 400 руб. в 2024 г., пишут "Ведомости", ссылаясь на гендиректора сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect...
 
18 марта 2025 года 19:40

Рынок акций РФ во вторник вырос в ожидании итогов переговоров Путина и Трампа, РТС обновил пик с сентября 2022г на укреплении рубля

Москва. 18 марта. Рынок акций РФ во вторник вырос в ожидании итогов телефонных переговоров президентов России и США в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; внешние рынки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3250 пунктов, индекс РТС подскочил в район 1260 пунктов, обновив пик с сентября 2022 года за счет резкого укрепления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3257,49 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1259,09 пункта (+3,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 марта, составил 81,5018 руб. (-2,8 рубля).

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин начали телефонные переговоры, сообщили во вторник в Белом доме.

"Президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным c 10:00 (17:00 мск)", - сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино в социальной сети X.

Он добавил, что "разговор идет хорошо и все еще продолжается".

Ранее о подготовке разговора Трампа и Путина на вторник сообщали и в Москве, и в Вашингтоне.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в рамках подготовки к разговору российской стороной прорабатывались вопросы, находящиеся в повестке дня российско-американских отношений, включая украинское урегулирование.

Выросли акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%).

Головная компания ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) (-1,1%, до 172,14 рубля) по итогам 2024 года получила 1 трлн 76,330 млрд рублей чистого убытка по сравнению с 695,570 млрд рублей чистой прибыли за 2023 год, сообщается в бухгалтерской отчетности ПАО по РСБУ.

В компании оперативно прокомментировали результаты: "Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании - ПАО "Газпром", оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО "Газпром нефть" в сумме 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года".

Также подешевели акции "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%).

Российская экономика, в 2024 году показавшая рост на 4,1%, неизбежно будет охлаждаться, задача правительства и ЦБ сделать этот процесс плавным, с тем, чтобы не допустить переохлаждения "как в криокамере", заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП во вторник. Также Путин заявил, что санкции в отношении России носят стратегический, системный характер, направлены на ослабление России; даже если санкции ослабят, западные страны найдут другой способ "поддавить" на Россию.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ разработать процедуру согласования возвращения в Россию иностранных компаний, ранее покинувших страну, актуализировать их перечень.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ во вторник продолжил рост в ожидании итогов переговоров президентов России и США. Сдерживающий эффект на рынок оказывало укрепление рубля. Зампред правительства РФ Александр Новак отметил, что кабмин фиксирует рост притока зарубежного капитала на внутренний рынок с учетом геополитической ситуации. На неделе в фокусе инвесторов остаются не только корпоративные и геополитические события, но и очередное заседание Банка России, на котором ожидается сохранение ключевой ставки.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин сообщил, что менеджмент ГМК рекомендует не выплачивать дивиденды за 2024 год в условиях отсутствия FCF. "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-4,8%) во вторник представила отчет за 2024 год по МСФО: выручка за год выросла на 10,7%, валовая прибыль на фоне переоценки биологических активов снизилась на 35,8%, что негативно повлияло и на чистую прибыль, которая по итогам 2024 года составила 7,7 млрд руб., отметил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок акций продолжает подъем на надеждах на прогресс в диалоге России и США, также поддержку оказали ценовые рекорды золота (цена металла поднялась к $3040 за унцию). Подъем сдерживался укреплением рубля, особенно заметно нацвалюта укреплялась по отношению к доллару.

В среду ключевым событием на внешнем контуре будет заседание ФРС, его итоги станут известны уже после закрытия основной торговой сессии Мосбиржи. В этот раз из-за усиления инфляции и инфляционных ожиданий Федрезерв может оставить процентные ставки без изменений - на уровне 4,25-4,5%. Евростат в середине недели обнародует данные по темпам роста потребительских цен за февраль. Росстат в среду вечером опубликует данные по недельной инфляции, к ним может быть приковано особое внимание, учитывая предстоящее в пятницу заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Важных корпоративных новостей не ожидается. Прогноз по индексу МосБиржи на 19 марта - 3175-3325 пунктов, полагает Шепелев.

Доллар на межбанковском рынке во вторник уходил ниже 81 руб./$1, юань на Мосбирже приближался к 11,13 руб./юань. Рынок рассчитывает на прогресс в переговорах РФ и США, поскольку геополитический аспект важен с точки зрения процессов оттока-притока капитала, и последние дипломатические подвижки, вероятно, играют на повышение интереса иностранных инвесторов к рублевым активам. Помимо геополитики на курс рубля оказывают влияние экспортно-импортные потоки: экспорт еще пожинает плоды высокой стоимости нефти начала года, а импорт только начал восстанавливаться после сезонного спада, отмечает представитель "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к завершению основных торгов оставался в "плюсе", ожидая новостей с телефонных переговоров Путина и Трампа. Индекс РТС подскочил до максимума с сентября 2022 года (1267 пунктов) во многом благодаря силе рубля.

Акции "НОВАТЭКа", "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), судя по всему, выросли на надеждах смягчения антироссийских санкций в случае успешности мирных переговоров США-РФ. Акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+2%) во вторник выросли на фоне сообщений о проекте антикризисной программы угольной промышленности РФ, которую представил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Программа предполагает финансовую и налоговую поддержку отрасли. Ранее Цивилев также обозначил планы России ежегодно добывать не менее 600 млн тонн угля до 2050 года.

Бумаги ПАО "Полюс" скорректировались вниз перед сплитом, несмотря на достижение котировками золота очередного исторического максимума ($3047,5 за унцию), отмечает аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдалось расхождение в настроениях. В Европе продолжается рост в ожидании стимулирующего влияния более высоких оборонных расходов на региональную экономику, в то время как в США, напротив, опасаются негативного воздействия торговой напряженности на ВВП. Индекс МосБиржи отступил от максимумов дня и пока находится на расстоянии от годового пика 3371 пункт из-за сложившейся геополитической неопределенности. Скоро станут известны подробности телефонного разговора Путина и Трампа, итоги которого будут влиять на настроения в середине недели, полагает Кожухова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что инвесторы ждут геополитического "прорыва".

Для индекса МосБиржи техническим сопротивлением выступает отметка 3260 пунктов, пробой которой по итогам дня откроет дорогу на рост еще на 90 пунктов, к максимумам этого года. Драйверов подъема по-прежнему два: ожидания геополитических послаблений для России и прохождение пика жесткости денежно-кредитной политики ЦБ РФ, считает эксперт.

Сам факт телефонного разговора президентов России и США не приведет к мощному росту рынка акций, нужна будет какая-то позитивная конкретика. Причем с большой вероятностью рост будет почти мгновенным. Поэтому тем инвесторам, кто ждет приятных сюрпризов от геополитики, стоит купить акции заранее и продать "лишнее" по факту, рекомендует Антонов.

Что же касается пятничного заседания ЦБ, то оптимальным его исходом будет оставление ставки неизменной с нейтральным прогнозом. На лучшее пока рассчитывать рано, добавил эксперт.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,5%), подросла Европа (индексы CAC 40, DAX прибавляют 0,1-0,8%, FTSE топчется на уровне понедельника), но "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,8-1,8%).

Число новостроек в США в феврале выросло на 11,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,501 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек составляло 1,350 млн, а не 1,366 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение с объявленного ранее январского уровня на 1% - до 1,38 млн, по данным Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в январе промпроизводство в США выросло на 0,3%. Ранее сообщалось о подъеме на 0,5%.

На этой неделе внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет 18-19 марта.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены растеряли дневной прирост, подогретый ранее усилением напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $70,86 за баррель (-0,3% и +0,7% накануне), апрельская цена WTI - $67,24 за баррель (-0,5% и +0,7% в понедельник).

Нефтяные котировки получают поддержку от обеспокоенности, связанной с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, которая может привести к росту расходов на транспортировку нефти и усилить риски, связанные с предложением.

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о начале операции по нанесению ударов по йеменским мятежникам-хуситам. В понедельник он возложил ответственность за атаки хуситов в Красном море на Иран, который обвинил в оказании им всесторонней поддержки.

Тем временем Армия обороны Израиля сообщила, что наносит массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. ХАМАС заявил, что ответственность за возобновившиеся израильские удары лежит на США, которые оказывают поддержку Израилю.

Давление на цены оказывают опасения относительно формирования избытка предложения на рынке нефти. Инвесторы допускают, что торговые войны повлекут за собой замедление роста мировых экономик, что негативно отразится на спросе на нефть.

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики в 2025 году до 2,3% с ожидавшихся в декабре 2,6%. В 2026 году подъем глобального ВВП может составить 2,2%, говорится в сообщении агентства.

Экономика США в этом году увеличится на 1,7% против ожидавшихся ранее 2,1%, в 2026 году - на 1,5%, а не 1,7%, как предполагалось прежде, прогнозируют аналитики.

Фактором, ограничивающим повышение цен на нефть, являются также ожидания урегулирования российско-украинского конфликта, которое может повлечь смягчение санкций против нефтяного экспорта России. Рынки ждут результатов телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+14,3%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+9,8%), VEON (MOEX: VEON) (+9,2%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+7,5%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+3,9%).

ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+1,3%) в 2024 году получило чистую прибыль по МСФО в размере 1,787 млрд рублей против 551 млн рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 16,7%, до 62,72 млрд рублей.

ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+1,4%) в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 7,225 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем в 2023 году, говорится в отчетности компании.

Чистая прибыль ПАО "Инарктика" (-4,8%), ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, в 2024 году снизилась в два раза, до 7,8 млрд рублей (с 15,5 млрд рублей в 2023 году), сообщила компания. Скорректированная чистая прибыль до учета переоценки биологических активов выросла на 11%, до 10,3 млрд рублей.

Согласно пресс-релизу, чистая прибыль за второе полугодие 2024 года составила 9,2 млрд рублей, что на 34% больше, чем годом ранее. Первое полугодие компания завершила с чистым убытком. Компания также сообщила, что чистый долг уменьшился на 7%, до 12,7 млрд рублей, что составляет 1,0х EBITDA.

ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-0,2%) в 2024 году получило чистый убыток по МСФО в размере 15,7 млрд рублей, что на 42% больше, чем в 2023 году, говорится в отчетности компании.

Выручка "Русагро" (MOEX: RAGR) (-1,4%, до 231,72 рубля), одного из ведущих производителей подсолнечного масла, свинины и сахара в РФ, в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году, сообщается в отчетности компании.

Прибыль от операционной деятельности снизилась до 38,889 млрд рублей с 46,753 млрд рублей, прибыль за год - до 31,577 млрд рублей с 44,763 млрд рублей.

Компания также сообщила, что в первом квартале завершила распределение акций ПАО "Группа "Русагро" между владельцами GDR и бенефициарами Ros Agro plc. пропорционально их косвенной доле участия в капитале ПАО.

ГК "Русагро" намерена выплатить дивиденды за 2024 год, решение примет совет директоров, заявила финансовый директор компании Анна Стафеева на телефонной конференции по итогам работы компании за 2024 год.

В то же время за предыдущие периоды выплата дивидендов не планируется, "потому что для нас важен органический и неорганический рост", отметила она.

Также подешевели во вторник акции ПАО "Промомед" (MOEX: PRMD) (-3,1%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-2,6%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-2,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,5%).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 марта 2025 года 16:06
"Финам" повысил прогнозную цену акций АФК "Система" до 22,61 руб
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций АФК "Система" с 18,78 рубля до 22,61 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 34% без учета дивидендов, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Из-за изменения стоимости активов в портфеле мы...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 15:30
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для бумаг РусАгро
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для бумаг "РусАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 295 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. Эмитент отчитался за прошлый год. Выручка выросла на 23% и совпала с ожиданиями аналитиков, а чистая прибыль упала на 29% из-за...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 15:00
Акции СПБ Биржи готовятся к движению в район 400 руб. - "Велес Капитал"
Акции "СПБ Биржи" готовятся к движению в район 400 рублей, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Акции "СПБ Биржи" сохраняют уверенность и остаются недалеко от достигнутого в феврале максимума с апреля 2022 года 339,8 руб., очевидно, получая поддержку от надежд на...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 14:33
Фундаментальные факторы создают основу для укрепления рубля - "БКС МИ"
Краткосрочные фундаментальные факторы создают основу для укрепления рубля, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Рубль резко укрепляется на ожидании о позитивном исходе переговоров между главами США и РФ. После визита официальных лиц США в Москву в прессе не появилось...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 14:04
S&P 500, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 5500-5740п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5500-5740 пунктов в среду при высокой волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков. "Внимание инвесторов в среду будет сосредоточено на итогах заседания ФРС, на котором не ожидается изменения ставки, однако...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 13:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАгро с целью 275 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАгро" с целью 275 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,8%, стоп-приказ: 205 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "С технической точки зрения цена после...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 12:54
"Финам" понизил рейтинг акций VanEck Gold Miners ETF до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций VanEck Gold Miners ETF с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $44,8 за бумагу, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Тарифная политика Дональда Трампа с начала его вступления в должность президента США усилила факторы...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 12:30
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Интер РАО
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "Интер РАО" с прогнозной стоимостью на уровне 5,2 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков. Эксперты при этом отмечают, что краткосрочных триггеров, способных привести к быстрой переоценке бумаг эмитента, нет. Совет директоров...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 12:11
"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную цену бумаг РусАгро на уровне 280-300 руб
"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость бумаг "РусАгро" на уровне 280-300 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала. "Мы ожидаем, что EBITDA эмитента увеличится на 40% в текущем году благодаря росту цен на сельскохозяйственную продукцию и...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 11:49
"БКС МИ" назвал акции-фавориты для покупок на среднесрочную перспективу
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") составил список акций-фаворитов для покупок на среднесрочную перспективу, в который вошли "Яндекс", "ИКС 5", "Газпром нефть", "Т-Технологии", "МТС", и "Хэдхантер", сообщается в материале инвесткомпании. "Последний финансовый отчет "Яндекса" оказался довольно...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 11:26
Акции Инарктики привлекательны для долгосрочных покупок - "Цифра брокер"
ции "Инарктики" выглядят привлекательно для долгосрочных инвестиций, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Компания остается перспективным, растущим бизнесом, несмотря на текущие сложности, отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 11:04
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "АЛРОСА" с целевой ценой 57 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения на 7% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "АЛРОСА" планирует снизить производство в 2025 году на 12% год к году, до 29 млн карат,...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 10:48
Индекс Мосбиржи может перейти в среду к проторговке диапазона 3200-3250пп - ПСБ
Индекс Мосбиржи может перейти в среду к проторговке диапазона 3200-3250 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Индекс Мосбиржи может перейти в среду к проторговке диапазона 3200-3250 пунктов - ожидания движения к мирному...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 10:33
Вероятно закрепление курса рубля в диапазоне 11-11,5 руб./юань в среду - ПСБ
Вероятно закрепление курса рубля в текущем диапазоне 11-11,5 руб./юань в среду, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Успешные переговоры президентов России и США привели к перестановке курса рубля к более крепким уровням, рекордным с...    читать дальше
.
19 марта 2025 года 10:28
Рубль утром корректируется вниз на фиксации прибыли по итогам состоявшихся накануне переговоров между лидерами РФ и США
Москва. 19 марта. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в среду; рубль корректируется вниз на фиксации прибыли по итогам переговоров между президентами России и США, состоявшимися во вторник.    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.