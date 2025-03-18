Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду - 3200-3300 пунктов - Freedom Finance Global

Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду составляет 3200-3300 пунктов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Торги 18 марта на российском фондовом рынке проходили в умеренном плюсе. К последнему часу основной сессии рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,48%, а долларовый РТС поднялся на 0,5%, - констатирует эксперт. - В преддверии новостей о результатах телефонных переговоров между президентами США и России покупки акций были достаточно сдержанными, но и продавцы были малоактивны. Осторожность перед завтрашним решением ФРС по ставке преобладала и на внешних фондовых площадках".

Аналитик прогнозирует на торги 19 марта диапазон для индекса Мосбиржи 3200-3300 пунктов и дает ориентир для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую сессию на уровне 81-83 руб./$1, 91-93 руб./|EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань соответственно.

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