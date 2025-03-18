Акции Инарктики могут быть интересны для долгосрочного инвестора - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Инарктики" могут быть интересны для долгосрочного инвестора, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Инарктика" представила финансовые результаты по МСФО за 2024 год, показав рекордную выручку, несмотря на снижение чистой прибыли из-за потери биомассы в этом году, сумев переложить издержки на покупателей, - пишут эксперты. - Несмотря на негативное давление фонда оплаты труда и логистических расходов, эффективность компании по показателю рентабельность скорректированной чистой прибыли осталась на уровне предыдущего года".

По мнению аналитиков сервиса, текущее укрепление курса рубля в начале 2025 года оказывает негативное влияние на цену реализации продукции компании, что найдет свое отражение в отчетности за первое полугодие 2025 года.

"Однако с позиции долгосрочного горизонта необходимо учитывать, что "Инарктика" активно развивает производственные мощности с целью как кратного увеличения объемов производства, так и с целью роста операционной эффективности в результате усиления вертикальной интеграции бизнеса, - подчеркивают эксперты. - Также ожидается, что "Инарктика" сможет восстановить биомассу рыбы к концу 2025 года, что позволит вернуться к прежнему уровню продаж, оказав тем самым положительное влияние на темпы роста выручки в дальнейшем. Таким образом, мы полагаем, что акции могут быть интересны для долгосрочного инвестора".

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