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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Medical Devices ETF до "покупать"
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18 марта 2025 года 17:31
"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Medical Devices ETF до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Medical Devices ETF с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость бумаги на уровне $69,7 за штуку, что предполагает потенциал роста на 16,6%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "За последний месяц медтех столкнулся с новыми вызовами со стороны Трампа - новые тарифы, направленные на Китай, Канаду и Мексику, создают неопределенность для целого ряда игроков отрасли как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, - отмечает эксперт. - Последствия для части производителей медицинского оборудования могут быть ощутимыми в силу зависимости от импортных комплектующих и сырья. На таком информационном фоне ETF с привязкой к медтеху претерпел существенную просадку, которая к настоящему моменту исчерпалась и перешла в отскок". iShares U.S. Medical Devices ETF - индексный биржевой фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment, который, в свою очередь, состоит из акций компаний - производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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