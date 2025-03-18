Акции Инарктики привлекательны для инвестиций на горизонте года - ПСБ

Акции "Инарктики" привлекательны для инвестиций на горизонте года в условиях стабильности бизнеса компании и дивидендных выплат, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Лаура Кузнецова.

"Финансовые итоги эмитента за 2024 год оцениваем положительно. Несмотря на все сложности, компания сохранила рост, не потеряв существенно в рентабельности. Дополнительным позитивом служит устойчивый дивидендный поток "Инарктики" - в прошлом году компания уже распределила 56% чистой прибыли или 50 руб./акцию суммарно (доходность - около 7%)", - пишет эксперт в комментарии.

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