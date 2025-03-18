Результаты Инарктики за 2024г нейтральны в плане влияния на цену ее акций - инвестбанк "Синара"

Результаты "Инарктики" за 2024 год по МСФО нейтральны в плане их потенциального влияния на котировки акций эмитента, говорится в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Гайды.

Слабые результаты за 1П24 не помешали компании все же увеличить выручку по итогам года, чему способствовал рост цен на основную продукцию, отмечает эксперт.

"Негативное влияние на рентабельность по EBITDA в прошлом году оказали прежде всего разовые сверхнормативные списания потерь вследствие реализовавшихся биологических рисков. Отметим, однако, что рентабельность по EBITDA лишь нормализовалась с аномально высоких уровней 2023-2024 гг. В итоге показатель EBITDA оказался немного ниже наших прогнозов, а скорректированная чистая прибыль - немного выше", - указывает Гайда в обзоре.

Несмотря на годовое снижение биомассы рыбы в воде, эмитент отмечает рост биомассы во 2П24 (+46% п/п) после резкого падения в 1П24. Если тренд сохранится, это позитивно скажется на финансовых показателях уже в текущем году, обращает внимание аналитик инвестбанка.

Даже при росте капитальных расходов, связанных с расширением производства, чистый долг уменьшился за 2024 год на 7% (до 12,7 млрд руб.), а его отношение к EBITDA снизилось с 1,1 до 1, констатирует Гайда.

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