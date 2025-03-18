Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 68 рублей за штуку, сообщается в материале начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых.

Вторая неделя марта, по данным Rapaport, ознаменовалась дальнейшим ростом цен на бриллианты, констатируют эксперты.

Лучшую ценовую динамику с начала марта показали камни в категории 0,3 карата - рост составил 5,38%. На бриллианты в категории 0,5 карата цены подросли на 1,85%. Эти категории представляют собой основу спроса в массовом сегменте, что демонстрирует снижение запасов в цепочках поставок.

По комментариям De Beers, в рамках последней торговой сессии отмечался дефицит предложения крупнокаратных камней от 5 каратов, что также характеризует структуру накопленных запасов алмазодобытчика, отмечают аналитики банка.

Цены на бриллианты размером 3 карата также подросли на прошлой неделе в ответ на рост спроса.

"Новость позитивна с точки зрения настроений в алмазной индустрии. Активизация закупок в ювелирном ритейле способствует нормализации запасов в секторе огранки, которые ранее определяли аппетиты к закупкам неограненного сырья", - указывают Красноженов и Толстых.

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