Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за март;

- число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в феврале;

- промышленное производство США в феврале;

- индекс цен производителей России в феврале;

- финансовые результаты "Инарктики" за 2024 год по МСФО;

- финансовые результаты "РусАгро" за 4К24 по МСФО;

- Дональд Трамп и Владимир Путин могут провести телефонный разговор.

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