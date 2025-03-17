.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал неделю с роста на ожиданиях переговоров глав США и РФ по Украине, индекс РТС превысил 1200п на укреплении рубля
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,81%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,81% после повышения на 1,23% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,06% с 9,92% месяцем ранее. Рост цен в феврале оказался чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,79%
 
Минэкономразвития: прогноз ОЭСР по росту ВВП РФ в 2025 году на 1,3% консервативен
Новый прогноз ОЭСР по росту ВВП РФ в 2025 году на 1,3% носит консервативный характер, не учитывает реализуемых властями мер, считают в Минэкономразвития РФ. ОЭСР в понедельник повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,3% с 1,1%. "В последние...
 
Объем бюджетных остатков в 2024 году упал на 37%
Общий объем неисполненных назначений по расходам федерального бюджета в 2024 году снизился на 226,6 млрд рублей, или на 36,9%, и составил 387,1 млрд рублей, или 1% сводной росписи с изменениями, по сравнению с 613,7 млрд рублей годом ранее. Такие...
 
В России выявили больше 800 тыс. трудящихся всерую
В России в прошлом году число выявленных случаев нелегального найма работников выросло почти на 5% - с 795 тыс. человек в 2023 г. до 828 тыс. в прошлом году. Такими данными поделились с "Известиями" в Роструде. К трудоустройству всерую может...
 
17 марта 2025 года 19:17

Рынок акций РФ начал неделю с роста на ожиданиях переговоров глав США и РФ по Украине, индекс РТС превысил 1200п на укреплении рубля

Москва. 17 марта. Рынок акций РФ начал неделю с роста на новостях о планах президентов США и России провести телефонный разговор во вторник в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы и подросла нефть (фьючерс на Brent поднялся до $71 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 3250 пунктам, а индекс РТС превысил 1200 пунктов на фоне укрепления рубля; в лидерах роста выступили акции "Мечела" (+5,1%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,8%) и АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,8%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3245,19 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1212,61 пункта (+3,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 марта, составил 84,3059 руб. (-1,26 рубля). На межбанке в понедельник курс доллара опускался ниже 84 руб./$1.

Подорожали также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,6%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,4% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф надеется, что решение конфликта на Украине можно будет изыскать в течение недель. "Президент США использует слово "недели" для обозначения временного промежутка, и я согласен с ним", - сказал Уиткофф в воскресенье в эфире телеканала CNN.

Также Уиткофф заявил в воскресенье, что разговор президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным может состояться в течение наступившей недели. По словам Уиткоффа, его встреча с Путиным, которая прошла на прошедшей неделе, была позитивной: "Две стороны стали ближе, чем были ранее". "Я полагаю, президент Путин хочет окончания этого (кровопролития)", - отметил спецпредставитель США.

Тем временем в понедельник стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. "Возможно, во вторник я поговорю с президентом Путиным", - заявил Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

Эту информацию подтвердил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, заявив, что телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться во вторник. "Да, это, действительно, так. Во вторник готовится такой разговор", - сказал он журналистам в понедельник.

Также Песков сообщил в понедельник, что к разговору Путина и Трампа готовится целый ряд вопросов, главным образом - украинского урегулирования, но при этом никаких наметок по срокам личной встречи президентов РФ и США пока нет. "Пока невозможно говорить о сроках, потому что нет никаких наметок. Если президенты примут решение, то встреча будет, конечно, готовиться в те сроки, которые установят сами главы государств", - сказал Песков "Первому каналу". "Пока ждем самого телефонного разговора", - добавил он.

Россия в рамках мирного разрешении конфликта на Украине будет требовать, чтобы частью соглашения стали "железобетонные" гарантии безопасности, в том числе нейтральный статус Киева, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, "частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса".

Как отмечает руководитель отдела по управлению акциями УК "Первая" Антон Кравченко, рынок акций вырос в ожидании реальных шагов в части урегулирования геополитического конфликта и переговоров президентов России и США во вторник. На этой неделе в фокусе внимания инвесторов остаются не только корпоративные события, но и очередное заседание Банка России, на котором ожидается сохранение ключевой ставки.

В свете предстоящего заседания ЦБ интерес представляют данные Росстата по недельной инфляции и инфляционным ожиданиям, а также результаты аукционов Минфина по размещению ОФЗ. На текущий момент основные проинфляционные факторы (бюджетная политика, состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания и др.) сохраняются, поэтому ЦБ, вероятно, будет проводить жесткую денежно-кредитную политику в течение длительного времени, полагает Кравченко.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи на старте недели приблизился к сопротивлению 3260 пунктов, в очередной раз движение рынка основывается на геополитическом сигнале - ожиданиях телефонного разговора президентов РФ и США во вторник.

Из значимой статистики вторника интерес представляют мартовский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW, февральские данные по новостройкам и объему промышленного производства в США. На отечественном рынке "Русагро" (MOEX: AGRO) опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2024 г. Прогноз по индексу МосБиржи на 18 марта - 3175-3325 пунктов, полагает эксперт.

Рубль начал неделю волной укрепления. Текущую курсовую динамику отчасти объясняет сжатие геополитической риск-премии на фоне сигналов о развитии диалога между РФ и США на высшем уровне. В пользу рубля также играют относительно высокие продажи валютной выручки экспортерами на базе дорогой нефти начала года при еще слабом импорте, а также жесткий курс ДКП ЦБ РФ. Также на это накладывается и слабость доллара на мировом рынке на фоне введения властями США повышенных импортных тарифов. Новые минимумы по инвалютам не исключены, но в целом потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен. Цены на нефть с начала года заметно откатились, повысились транзакционные издержки экспортеров в связи с последними санкциями, импорт оживляется после сезонного спада. Все это может транслироваться в разворот тренда в ближайшие недели, а краткосрочно можно ожидать доллар на уровне 82,5-87,5 руб./$1, юань - 11,3-11,8 руб./юань, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, в понедельник мировые фондовые индексы показывают противоречивую динамику.

Власти Китая объявили в воскресенье план стимулирования потребления, ставя перед собой цель сделать внутренний спрос ключевым драйвером и стабилизирующим элементом экономического роста. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне сообщений СМИ, что следующий контакт Путина и Трампа может произойти на этой неделе.

"Вероятнее всего, речь идет о дискуссии по приостановке огня в украинском конфликте на ближайшие 30 дней. Факт встречи может стать новым драйвером роста для рынка", - считает аналитик.

Индекс МосБиржи вновь превысил 3200 пунктов. При пробитии 3280 пунктов возможен рост до 3360 пунктов. Однако сейчас образовался "гэп" в районе 3200-3230 пунктов, поэтому очень вероятно локальное снижение с целью закрытия этого "гэпа", считает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Мечела" в начале недели поддержали слова министра энергетики РФ Сергея Цивилева на совещании по угольной отрасли о планах России ежегодно добывать не менее 600 млн тонн угля до 2050 года. Сам "Мечел" (MOEX: MTLR) за 2024 год получил чистый убыток по МСФО в размере 36,27 млрд руб. против прибыли в 22,32 млрд руб. годом ранее, а также нарастил добычу угля на 5%, до 10,86 млн тонн. При этом в феврале стало известно, что компания еще в 2024 году договорилась о переносе погашения 35 млрд руб. долга с 2025-2026 гг. на 2027-2030 гг. Высокая долговая нагрузка в текущий период является одной из сложностей для "Мечела", отмечает Кожухова.

На нефтяном рынке ближайшие фьючерсы на Brent и WTI стремятся к краткосрочным сопротивлениям $72 и $68,5 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне операции США против хуситов в Йемене и рисков перебоев с предложением нефти на Ближнем Востоке. На западных фондовых площадках в понедельник наблюдаются сдержанные настроения, участники торгов ожидают поступления новых экономических и геополитических сигналов по ходу недели.

На западных фондовых площадках в понедельник преобладали сдержанные покупки. Европейский рынок вновь чувствует себя увереннее американского, но поддержка исходит во многом со стороны ожиданий увеличения оборонных расходов ЕС. Российский рынок к завершению сессии в ожидании переговоров Путина и Трампа закрепился в уверенном "плюсе", а долларовый индекс РТС вплотную подошел к пику текущего года 1216 пунктов на фоне ралли рубля. Надежды в отношении скорого снятия санкций на биржах РФ несколько ослабли, но все же инвесторы в акции продолжают верить в лучшее, отмечает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, итоги переговоров президентов США и России могут привести к всплеску волатильности. Она возрастет и в пятницу, после объявления решения Банка России по ключевой ставке (с очень большой вероятностью регулятор оставит показатель неизменным с жесткой риторикой). Пока же рынок подошел к промежуточному сопротивлению 3260 пунктов, пробой которого поставит целью роста район 3350 пунктов, считает Антонов.

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций на новостях из Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,2-0,6%), в США нет единой динамики (индексы S&P 500 и Dow к 18:50 МСК подросли на 0,1-0,4%, Nasdaq просел на 0,2%).

Власти КНР в воскресенье обнародовали план действий по стимулированию потребления, стремясь сделать внутренний спрос главной движущей силой и стабилизирующим фактором экономического роста.

Розничные продажи в КНР в январе-феврале повысились на 4% в годовом выражении (в декабре - на 3,7%), сообщило в понедельник Государственное статистическое управление. Результат совпал с ожиданиями экспертов, по данным Trading Economics. Инвестиции в основные активы выросли на 4,1% (в декабре - на 3,2%). Прогнозировалось увеличение на 3,6%.

ГСУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных из-за длительных праздников по случаю наступления Нового года по Лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.

Темпы подъема промышленного производства в Китае в январе-феврале замедлились до 5,9% в годовом выражении с 6,2% в декабре. Однако аналитики ожидали еще более значительного ослабления подъема - в среднем до 5,3%.

Розничные продажи в США в феврале выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали подъем продаж на 0,6%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены сохраняют утренний оптимизм. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,02 за баррель (+0,6% и +1% в пятницу), апрельская цена WTI - $67,59 за баррель (+0,6% и +1% в пятницу).

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам. В воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что США продолжат наносить удары по йеменским мятежникам-хуситам, пока те не объявят о прекращении атак на американские корабли и беспилотники. В ответ хуситы сообщили, что второй раз за 24 часа атаковали американский авианосец Harry S. Truman.

Факторами, сдерживающими рост нефтяных котировок, остаются ожидания, связанные с возвращением беспрепятственных поставок нефти из РФ на мировые рынки в случае урегулирования российско-украинского конфликта, а также планы ОПЕК+ по началу наращивания добычи нефти с апреля.

Кроме того, негативное влияние на настроения рынка оказывают сохраняющиеся сомнения в росте мировых экономик на фоне эскалации торговых войн в результате протекционистских мер, принимаемых Вашингтоном.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник выросли акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+7,2%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5%), Совкомбанка (+5%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,6%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+2,5%).

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+0,6%) в январе-феврале 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,9%, до 10,2 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль банка в феврале 2025 года составила 5,1 млрд рублей, что на 37,9% больше прибыли февраля 2024 года.

Снизились акции ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-8,4% и -8,9% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-5,1%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-4,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1,6%), ПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 108,5 млрд рублей (из них 17,56 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,99 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,07 млрд рублей на акции "Т-Технологии").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 марта 2025 года 09:28
ПСБ сохраняет среднесрочную позитивную оценку рынка облигаций
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет среднесрочную позитивную оценку рынка облигаций, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI в понедельник вышел из консолидации, обновив очередной максимум с 2024 года (112,29 пункта, +0,88 пункта) в...    читать дальше
.
18 марта 2025 года 09:14
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за март; - число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в феврале; - промышленное...    читать дальше
.
17 марта 2025 года 19:15
Рубль в понедельник уверенно вырос, обновил максимум с прошлого июня в паре с юанем на ожиданиях переговоров Путина и Трампа
Москва. 17 марта. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль уверенно вырос на фоне новостей, вселяющих надежду на урегулирование российско-украинского конфликта, и на ожиданиях переговоров на эту тему между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.    читать дальше
.
17 марта 2025 года 19:14
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на вторник - 3200-3300 пунктов - Freedom Finance Global
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на вторник составляет 3200-3300 пунктов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Торги 17 марта на российских фондовых площадках с открытия проходили в уверенном плюсе, покупатели акций не снижали активности в течение...    читать дальше
.
17 марта 2025 года 18:35
ЦБ РФ, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на мартовском заседании - УК "Первая"
Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на заседании 21 марта на уровне 21%, сигнал может быть смягчен до нейтрального, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Скорость снижения инфляции, как представляется, все больше соответствует нижней границе февральского...    читать дальше
.
17 марта 2025 года 18:07
Инвесторам стоит обратить внимание на корпбонды ДелоПортс серии 001P-04 - БКС Экспресс
Инвесторам стоит обратить внимание на новые однолетние корпоративные облигации ООО "ДелоПортс" серии 001P-04, говорится в материале аналитика Виктории Нижник на портале БКС Экспресс. Объем - 10 млрд рублей, сбор заявок - 18 марта 2025 года, размещение запланировано на 20 марта, срок обращения -...    читать дальше
.
17 марта 2025 года 17:35
Сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 21% - основной вариант марта 2025г - "Финам"
Сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне (21% годовых) является основным вариантом итогов заседания 21 марта 2025 года, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. "Могут приводиться аргументы за ее повышение и не исключены голоса за снижение....    читать дальше
.
17 марта 2025 года 16:59
Цена бумаг ЛСР обладает потенциалом дальнейшего роста - SberCIB
Котировки бумаг ПАО "Группа ЛСР" обладают потенциалом дальнейшего роста, считают аналитики SberCIB Investment Research. Эмитент отчитался за второе полугодие 2024 года по МСФО, результаты сильные, отмечают эксперты: год к году выручка снизилась на 5%, скорректированная EBITDA - на 11%, а...    читать дальше
.
17 марта 2025 года 16:23
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Совкомбанка
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Совкомбанка, сообщается в комментарии аналитика Андрея Шарова. "Дополнительную поддержу результатам эмитента за 4К24 по МСФО оказали рост комиссионных доходов и доходы от валютной переоценки. Сохраняем позитивный взгляд на Совкомбанк как на историю...    читать дальше
.
17 марта 2025 года 15:46
Ставка ЦБ РФ, вероятно, останется на уровне 21% в марте - "Газпромбанк Инвестиции"
Ключевая ставка Банка России, вероятно, останется на уровне 21% годовых по итогам заседания 21 марта 2025 года, при этом возможно смягчение сигнала от регулятора, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Наш базовый сценарий предполагает начало цикла снижения ключевой ставки в...    читать дальше
.
17 марта 2025 года 15:30
Рубль днем уверенно растет, обновил максимум с прошлого июня в паре с юанем на ожиданиях переговоров Путина и Трампа
Москва. 15 марта. Китайский юань падает на Московской бирже днем в понедельник, рубль уверенно растет на фоне новостей, вселяющих надежду на урегулирование российско-украинского конфликта, и на ожиданиях переговоров на эту тему между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.    читать дальше
.
17 марта 2025 года 15:22
Бумаги ЛСР остаются долгосрочно привлекательными с точки зрения дивидендов - ПСБ
Бумаги ПАО "Группа ЛСР" остаются долгосрочно привлекательными с точки зрения дивидендов, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой. Скромный рост выручки эмитента в 2024 году обеспечен преимущественно продажами недвижимости в Москве - застройщик активно...    читать дальше
.
17 марта 2025 года 15:01
Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5560-5680п в понедельник - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5560-5680 пунктов на торгах в понедельник при повышенном уровне волатильности, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Рафаэля Мкртчана. Торги на европейских и азиатских фондовых площадках проходят в зеленой...    читать дальше
.
17 марта 2025 года 14:33
Курс рубля по итогам недели может остаться ниже 12 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс рубля по итогам недели может остаться ниже 12 руб./юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург". "На прошлой неделе рубль укрепился - поддержку российской валюте продолжает оказывать геополитический фактор, - пишут эксперты в обзоре. - Данные с прошлой недели также показали наличие...    читать дальше
.
17 марта 2025 года 14:06
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7970 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7970 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,3%, стоп-приказ: 6980 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики подчеркивают, что у...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.