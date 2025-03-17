Рубль днем уверенно растет, обновил максимум с прошлого июня в паре с юанем на ожиданиях переговоров Путина и Трампа

Москва. 15 марта. Китайский юань падает на Московской бирже днем в понедельник, рубль уверенно растет на фоне новостей, вселяющих надежду на урегулирование российско-украинского конфликта, и на ожиданиях переговоров на эту тему между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Телефонный разговор президентов РФ и США может состояться во вторник, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее Трамп также говорил, что планирует созвониться с Путиным во вторник. "Возможно, во вторник я поговорю с президентом Путиным", - заявил Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,5405 руб., что на 26,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее он опускался до 11,508 рубля впервые с 28 июня 2024 года.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,29 рубля, до 85,11 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 1,01 рубля, до 92,4 руб./EUR1.

Курс валютной пары "юань-рубль", вероятно, покажет боковое движение вблизи уровней 11,5-11,9 руб. за юань на торгах в понедельник, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Геополитический новостной фон, скорее всего, останется умеренно позитивным. Наблюдается небольшой рост цен на нефть на глобальных рынках. В таких условиях и с учетом сохранения работы фундаментальных факторов в пользу укрепления рубля (слабость импорта на фоне жестких денежно-кредитных условий) пока нет оснований ждать разворота курсового тренда, а следовательно, в краткосрочной перспективе возможно обновление локальных минимумов по стоимости иностранных валют", - пишет эксперт в обзоре.

Попов на предстоящей неделе по-прежнему ждет высокой активности экспортеров по продаже иностранной валюты, ждать приближения граничных сроков налоговых выплат, по его мнению, нет смысла с учетом высоких рисков перестановки курса рубля к более крепким уровням (в район 11-11,5 руб. за юань).

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 85-88 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 92-95 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"В пользу курса рубля на неделе - вступление в очередной налоговый период, сокращение Минфином покупок валюты в рамках бюджетного правила в марте, - отмечает эксперт в комментарии. - В фокусе внимания - свежие данные Росстата, которые показали замедление роста цен в феврале относительно января, а также инфляция 0,11% (4-10 марта) против 0,15% неделей ранее. Российский рынок ожидает в пятницу решения по ключевой ставке ЦБ РФ. В базовом сценарии ожидается, что она останется неизменной. В курсе рубля подобное решение уже заложено".

Безусловно, высокая ключевая ставка продолжает оставаться фактором поддержки рубля, полагает Тимошенко.

"Вместе с тем основным фактором, определяющим курс национальной валюты, является экспортно-импортный баланс, который в последнее время в пользу экспортеров, - подчеркивает эксперт. - Этим можно объяснить недавнее существенное укрепление рубля. Во второй декаде марта мы ожидаем курс рубля в диапазоне 85-90 руб./$1, 94-99 руб./EUR1 и 11,75-12,25 руб./юань".

Котировки фьючерсов на эталонные марки нефти ускорили рост на торгах в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $71,5 за баррель, что на 1,3% выше, чем на закрытие торгов в пятницу. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 1,4%, до $68,1 за баррель.

Поддержку рынку нефти в понедельник оказывают планы Китая по стимулированию потребления, а также повышение рисков, связанных с навигацией в Красном море.

Власти КНР в пятницу анонсировали новые меры, направленные на стимулирование потребительского спроса, а также на стабилизацию рынков акций и недвижимости.

Тем временем глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США продолжат наносить удары по йеменским мятежникам-хуситам, пока те не объявят о прекращении атак на американские корабли и беспилотники. В ответ хуситы сообщили, что второй раз за 24 часа атаковали американский авианосец Harry S. Truman.

Вместе с тем ожидания увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ и смягчения санкций против России в случае урегулирования российско-украинского конфликта продолжают оказывать давление на котировки.