Цена бумаг ЛСР обладает потенциалом дальнейшего роста - SberCIB

Котировки бумаг ПАО "Группа ЛСР" обладают потенциалом дальнейшего роста, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Эмитент отчитался за второе полугодие 2024 года по МСФО, результаты сильные, отмечают эксперты: год к году выручка снизилась на 5%, скорректированная EBITDA - на 11%, а скорректированная чистая прибыль - на 20%. Основной фактор снижения - спад продаж на фоне отмены льготной ипотеки.

Эти результаты оказались выше прогноза аналитиков, все из-за высокого объема признанной выручки, говорится в материале инвестбанка.

Долговая нагрузка находится на комфортном уровне, по итогам года коэффициент "чистый долг / EBITDA" составил 1 - самый низкий показатель в секторе, указывают аналитики SberCIB.

Компания объявила дивиденд за 2024 год - 78 руб./акцию (на 22% меньше, чем в прошлом году), дивдоходность составит около 9%. При этом такой размер дивиденда соответствует историческому и нижней границе ожиданий аналитиков, указывают в инвестбанке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.