Бумаги ЛСР остаются долгосрочно привлекательными с точки зрения дивидендов - ПСБ

Бумаги ПАО "Группа ЛСР" остаются долгосрочно привлекательными с точки зрения дивидендов, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

Скромный рост выручки эмитента в 2024 году обеспечен преимущественно продажами недвижимости в Москве - застройщик активно переориентируется на столичный регион, однако отдача такой стратегии незначительна на фоне высокой конкуренции, отмечает эксперт.

Также Кузнецова, обращает внимание, что с учетом опережающего роста расходов маржинальность бизнеса сократилась, но несущественно, оставаясь на исторически высоком уровне. При этом девелопер закрыл год прибылью.

Одним из ключевых позитивных моментов, указывает аналитик ПСБ, остается низкая долговая нагрузка ЛСР, позволяющая сохранить финансовую устойчивость компании в период высокой ключевой ставки ЦБ РФ.

"Финансовые результаты группы можно оценить позитивно. Операционная эффективность и контроль долгов позволяют компании легче переживать охлаждение рынка недвижимости. Совет директоров по результатам 2024 года рекомендовал выплатить дивиденды - традиционные 78 руб./акцию, что соответствует нашим ожиданиям. Доходность - около 9%. По-прежнему считаем бумаги ЛСР долгосрочно привлекательными с точки зрения дивидендов", - пишет Кузнецова в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.