Курс рубля по итогам недели может остаться ниже 12 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля по итогам недели может остаться ниже 12 руб./юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".

"На прошлой неделе рубль укрепился - поддержку российской валюте продолжает оказывать геополитический фактор, - пишут эксперты в обзоре. - Данные с прошлой недели также показали наличие ряда фундаментальных причин, способствовавших укреплению рубля в феврале. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,73 руб./юань. Другие курсы валют EM двигаются разнонаправленно. На март приходится уплата годовых налогов, и экспортеры могут заранее нарастить продажи валютной выручки. На этом фоне курс по итогам недели может остаться ниже 12 руб./юань".

Цены на нефть по итогам недели умеренно выросли, в понедельник фьючерсы Brent торгуются у $71,1/барр., констатируют аналитики банка. В целом в ближайшие время котировки, по их мнению, могут задержаться вблизи $70-71/барр. с перспективами уйти выше, если подробности плана по стимулированию спроса в КНР будут особенно позитивными.

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