Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "РусАла" с целевой ценой 55,8 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Результаты финансовой и операционной отчетности компании по МСФО по итогам 2024 года ожидаемо невыразительные: спад реализации, отражающий эффект санкционного давления и вынужденной перестройки цепочек поставок, происходил при неплохой конъюнктуре мировых рынков сбыта, - отмечает эксперт. - Последнее обеспечило рост средней мировой цены на алюминий (+7,4% г/г), а санкции - слабый рубль, смягчивший резкий рост сырья во втором полугодии. На этом фоне компания показала уверенное восстановление операционных доходов и рост рентабельности по EBITDA, впрочем, недостаточные для сокращения чистого долга, а также острой потребности в капитальных вложениях. Долговая нагрузка компании, несмотря на рост EBITDA, по-прежнему очень высокая".

Локтюхов рассчитывает, что компания сможет повысить рентабельность в этом году - ценовая конъюнктура мирового рынка алюминия остается благоприятной, компенсируя крепость рубля, а цены на сырье упали почти в два раза от пиков, вернувшись к уровням весны прошлого года.

"Акции "РусАла" - интересная, хотя и рискованная ставка на улучшение отношений с США, которое позволит компании нарастить продажи при сокращении санкционных затрат", - указывает эксперт банка.

Ранее сообщалось, что "РусАл" опубликовал финансовую и операционную отчетность по МСФО по итогам 2024 года: выручка составила $12,08 млрд (-1,1% г/г); скорректир. EBITDA $1,49 млрд (+90,1% г/г); рентабельность по EBITDA 12,4% (+6 п.п. за год); чистая прибыль $0,803 млрд (+184,8% г/г).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.