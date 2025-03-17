"Финам" подтверждает рейтинг акций "Делимобиля" на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену на уровне 238,6 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18,2%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Компания опубликовала отчет, который оказался хуже наших ожиданий, особенно в части чистой прибыли, - пишет аналитик Никита Стапанов. - Если мы прогнозировали снижение чистой прибыли до 0,9 млрд руб. (-53% г/г), то реальное падение составило почти все 100%, лишь до 8 млн руб. Главными причинами стали увеличение объема инвестиций в открытие СТО, расширение автопарка, дефицит рабочей силы и, конечно же, рост процентных расходов из-за ужесточения ДКП. Однако, судя по словам компании, пик инвестиций пройден, ведь основные СТО уже открыты, автопарк расширен, персонал нанят".

Кроме того, компания заявила, что не планирует наращивать долг темпами 2024 года, а это, на взгляд эксперта, может позитивно сказаться на котировках: стали поступать сигналы, что пик повышения ключевой ставки достигнут. "Учитывая, что доходная часть бизнеса не страдает от внешних факторов (люди продолжают чаще пользоваться каршерингом), акции компании могут расти быстрее рынка при начале цикла снижения ставок, - допускает Степанов. - В связи с этим мы сохраняем целевую цену и рейтинг по акциям".

"Делимобиль" - ведущая каршеринговая компания в России, с автопарком более 31,7 тыс. автомобилей по состоянию на конец декабря 2024 года.

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