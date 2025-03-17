Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Группы ЛСР на уровне 900 руб

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "Группы ЛСР" на уровне 900 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

"Совет директоров компании рекомендовал годовому общему собранию акционеров, назначенному на 15 апреля, одобрить дивиденды за 2024 год в размере 78 руб. на акцию после 100 руб. годом ранее, что на 22% ниже, - указывает эксперт. - Предполагаем, что сокращение дивиденда связано с замедлением роста чистой прибыли группы по МСФО до 0,9%. Согласно вышедшему сегодня отчету по международным стандартам, за 2024 год этот показатель у "ЛСР" составил 28,59 млрд руб.".

Мильчакова подчеркивает, что дивидендная политика компании предполагает распределение между акционерами не менее 20% чистой прибыли. На этот раз дивиденд составит 28% от данного результата, или 8,03 млрд руб., что предполагает доходность 9% в текущих котировках.

"Еще одним драйвером роста котировок застройщика стали данные инфляции, которая уже четвертый месяц подряд демонстрирует замедление в помесячном выражении, и это повышает шансы на снижение ставки ЦБ и, как следствие, удешевление ипотечных займов", - указывает аналитик.

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