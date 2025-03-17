Акции НОВАТЭКа, Полюса и Яндекса будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"

Акции "НОВАТЭКа", "Полюса" и "Яндекса" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.

"Акции "НОВАТЭКа" перешли к резкому росту в конце декабря, и сейчас заканчивается первая серьезная коррекция восходящего тренда, - отмечает аналитик в комментарии. - Полагаем, что текущий ценовой уровень отлично подходит для участия в активном росте котировок "НОВАТЭКа" как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане. Помочь должны серьезные перспективы компании в случае смягчения санкций, а также спавшая перекупленность на индексе относительной силы. Ожидаем, что к концу недели акции достигнут следующего уровня сопротивления и будут торговаться в диапазоне 1350-1370 руб.".

Акции "Полюса" после почти беспрепятственного роста наконец скорректировались, констатирует Буянов. Это позволило инвесторам, не успевшим открыть позицию, поучаствовать в росте стоимости золотодобытчика. С учетом новой эскалации на Ближнем Востоке акции, по мнению стратега, выглядят еще интереснее за счет потенциала подорожания золота.

"Технически картина остается привлекательной: перекупленность на индикаторах разворота тренда спала и не препятствует росту. Ожидаем, что к концу недели акции "Полюса" будут торговаться в диапазоне 19900-20000 руб.", - прогнозирует аналитик.

"Акции "Яндекса" начали коррекцию в конце февраля и сейчас остановились у поддержки восходящего тренда. За довольно короткий срок этот уровень подтверждался уже пять раз, и причин для его преодоления пока нет. Последний отскок принес инвесторам почти 6% за один день. Не ожидаем столь резкого роста в этот раз, но рассчитываем на постепенный подъем котировок в течение недели. С наибольшей вероятностью к концу недели акции "Яндекса" будут торговаться в коридоре 4730-4800 руб.", - пишет эксперт инвесткомпании.

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