SberCIB сохраняет нейтральную оценку акций РусАла

SberCIB Investment Research сохраняет нейтральную оценку акций "РусАла", сообщается в комментарии аналитиков.

По мнению экспертов инвестбанка, результаты эмитента за второе полугодие 2024 года оказались неоднозначными. С одной стороны, они близки к ожиданиям в части выручки и EBITDA, а с другой - запасы выросли на $0,6 млрд, и свободный денежный поток остался отрицательным.

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