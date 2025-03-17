Нефть начинает неделю ростом
Американские фондовые индексы завершили пятницу уверенным ростом после существенного снижения ранее на прошлой неделе, сообщает Trading Economics.
Настроение инвесторов не испортили даже слабые экономические данные.
Индекс потребительского доверия в США в марте упал до минимума с ноября 2022 года. Его значение составило 57,9 пункта по сравнению с 64,7 пункта в феврале, по предварительным расчетам Мичиганского университета. Аналитики ожидали менее значительного снижения - в среднем до 63,1 пункта.
При этом инфляционные ожидания американцев на ближайший год в марте повысились до 4,9% - максимума с ноября 2022 года. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросла до 3,9% с 3,5% - это самый значительный месячный скачок с 1993 года.
Локомотивом подъема выступил технологический сектор.
Цена акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) повысилась на 5,3% - до $121,67. Тайваньский производитель полупроводниковой продукции Foxconn Technology сообщил о сокращении чистой прибыли в четвертом квартале на 13%, что может дать конкурентное преимущество Nvidia, полагают эксперты. Между тем аналитики Mizuho ухудшили прогнозную цену для бумаг чипмейкера до $168 со $175.
Котировки бумаг Rubrik Inc. взлетели на 27,8%. Компания, занимающаяся кибербезопасностью, в четвертом финквартале (ноябрь-январь) получила скорректированный убыток существенно меньше, чем ожидали эксперты, а также дала хороший прогноз на текущий период.
Акции Tesla (SPB: TSLA) подорожали на 3,9% (до $249,98) несмотря на то, что аналитики Wells Fargo (SPB: WFC) ухудшили прогнозную котировку для них до $130 со $135 с сохранением рекомендации "ниже рынка".
Стоимость Ulta Beauty Inc. (SPB: ULTA) за день выросла на 13,7%. Владелец сети магазинов косметики в четвертом финквартале (ноябрь-январь) сократил выручку и чистую прибыль, однако оба показателя превысили прогнозы аналитиков.
Акции DocuSign Inc. (SPB: DOCU) подскочили в цене на 14,8%. Разработчик технологий автоматизации процесса подготовки и подписания документов в четвертом финквартале (ноябрь-январь) зафиксировал резкий рост чистой прибыли, а также увеличил выручку сильнее прогнозов рынка.
Бумаги производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive (SPB: PTON) взлетели на 16,1% (до $7,05). Аналитики Canaccord подняли рекомендацию для них до "покупать" с "держать" с прогнозной ценой $10.
Котировки бумаг розничного продавца автозапчастей O''Reilly Automotive (SPB: ORLY) выросли на 2,9% - до $1327,41. Компания объявила о намерении провести в июне сплит акций с коэффициентом "15 к 1".
Кроме того, стоимость бумаг Palantir Technologies (SPB: PLTR) Inc. поднялась на 8,3%, Super Micro Computer Inc. - на 7,9%, Micron Technology (SPB: MU) Inc. - на 6,2%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 3,6%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 3,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,6%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,8%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,6%.
В то же время цена ADR Li Auto (SPB: LI) снизилась на 4,4%. Китайский производитель электромобилей увеличил выручку в четвертом квартале на 6,1% (до рекорда), однако его чистая прибыль упала в 1,6 раза.
Также подешевели акции Abbott Laboratories (SPB: ABT) - на 2,5%, Dollar Tree (SPB: DLTR) Inc. - на 2,2%, Dollar General (SPB: DG) - на 1,2%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 1,4%, Verizon Communications (SPB: VZ) - на 0,3%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 0,4%.
Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 674,62 пункта (на 1,65%) и составил 41488,19 пункта.
Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 117,42 пункта (на 2,13%) - до 5638,94 пункта.
Индекс Nasdaq Composite увеличился на 451,07 пункта (на 2,61%) и завершил сессию на отметке 17754,09 пункта.
Тем не менее, за всю прошедшую неделю S&P 500 и Nasdaq потеряли более 2%. Dow Jones упал на 3,1%, что стало максимальным недельным снижением за два года, по данным Trading Economics.
Азиатские фондовые рынки растут в понедельник.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.
Власти КНР в воскресенье обнародовали план действий по стимулированию потребления, стремясь сделать внутренний спрос главной движущей силой и стабилизирующим фактором экономического роста.
Розничные продажи в КНР в январе-феврале повысились на 4% в годовом выражении (в декабре - на 3,7%), сообщило в понедельник Государственное статистическое управление. Результат совпал с ожиданиями экспертов, по данным Trading Economics.
Инвестиции в основные активы выросли на 4,1% (в декабре - на 3,2%). Прогнозировалось увеличение на 3,6%.
ГСУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных из-за длительных праздников по случаю наступления нового года по лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.
Темпы подъема промышленного производства в Китае в январе-феврале замедлились до 5,9% в годовом выражении с 6,2% в декабре. Однако аналитики ожидали еще более значительного ослабления подъема - в среднем до 5,3%.
Лидерами роста на Гонконгской фондовой бирже выступают акции поставщика газа ENN Energy, подорожавшие на 7,3%, производителя спортивной продукции Li Ning - на 3,6%, электроэнергетической China Resources Power Holdings - на 3,5% оператора бирж Hong Kong Exchanges & Clearing - на 3,4%.
Также повышаются котировки бумаг ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 0,2%, интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,1% и 0,4% соответственно, нефтяных компаний PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 1,5% и 1,4% соответственно.
В то же время цена акций Li Auto (SPB: LI) упала на 6,6%, поскольку производитель электромобилей дал слабый прогноз на 2025 год.
Бумаги разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) подешевели на 2,7%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2%, автомобильной Geely - на 1,4%,
Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК увеличилось на 1,2%.
Наиболее значительный подъем котировок демонстрируют акции Mitsubishi Heavy Industries, которые взлетели на 12%, IHI Corp. - на 9,2%, Tokyo Electric Power Co. - на 7,4%.
Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК вырос на 1,5%.
Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, повысилась на 5,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1%, сталелитейной Posco - на 0,5%.
Между тем котировки акций автомобильной Hyundai Motor снизились на 0,2%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,8%.
Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,4% и 1,8% соответственно.
Цена акций Spartan Resources подскочила более чем на 9% после того, как совет директоров золотодобывающей компании согласился на предложение Ramelius Resources, которая предлагает купить ее за 2,4 млрд австралийских долларов ($1,5 млрд).
Цены на нефть поднимаются утром в понедельник.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск составляет $71,14 за баррель, что на $0,56 (0,79%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $0,7 (1%), до $70,58 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,51 (0,76%), до $67,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,63 (1%), до $67,18 за баррель.
За прошлую неделю Brent выросла в цене на 0,3%, WTI - на 0,2%.
Поддержку ценам на нефть в понедельник оказывают новости о том, что власти Китая намерены принять меры по стимулированию потребительского спроса, а также по стабилизации рынков акций и недвижимости. Правительство также планирует добиться роста зарплат и увеличить рождаемость в стране, пишет агентство "Синьхуа".
Кроме того, американские военные заявили, что продолжат наносить удары по йеменским мятежникам-хуситам, пока те не объявят о прекращении атак на корабли и беспилотники США, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Эра "мира через силу" вернулась. В тот момент, когда хуситы скажут: "Мы прекращаем удары по вашим кораблям, по вашим дронам", наша операция завершится. Но до этого момента она будет безжалостной", - сказал Хегсет в эфире Fox News.
В ответ хуситы заявили, что во второй раз за 24 часа нанесли удар по американскому авианосцу SS Harry S. Truman ракетами и беспилотниками.
В то же время ожидания увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ и завершения российско-украинского конфликта продолжают оказывать давление на нефтяные котировки, и аналитики Goldman Sachs на минувших выходных ухудшили свои прогнозы для Brent на текущий год.
"Падение цен на $10 за баррель с середины января оказалось сильнее, чем предусматривалось нашим анализом фундаментальных факторов, и мы понизили прогноз цены Brent на декабрь этого года на $5, до $71 за баррель, - отметили аналитики банка. - Среднесрочные риски для нашего прогноза остаются смещенными в негативную сторону, с учетом потенциальной эскалации торговых войн и длительного увеличения добычи ОПЕК+".
Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на одну и составило 487 единиц. Число газовых установок снизилось на одну, до 100 единиц.