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17 марта 2025 года 09:10

Нефть начинает неделю ростом

Фондовые индексы США завершили неделю уверенным ростом. Азиатские фондовые индексы растут в понедельник. Нефть начинает неделю ростом, Brent торгуется выше $71 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили пятницу уверенным ростом после существенного снижения ранее на прошлой неделе, сообщает Trading Economics.

Настроение инвесторов не испортили даже слабые экономические данные.

Индекс потребительского доверия в США в марте упал до минимума с ноября 2022 года. Его значение составило 57,9 пункта по сравнению с 64,7 пункта в феврале, по предварительным расчетам Мичиганского университета. Аналитики ожидали менее значительного снижения - в среднем до 63,1 пункта.

При этом инфляционные ожидания американцев на ближайший год в марте повысились до 4,9% - максимума с ноября 2022 года. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросла до 3,9% с 3,5% - это самый значительный месячный скачок с 1993 года.

Локомотивом подъема выступил технологический сектор.

Цена акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) повысилась на 5,3% - до $121,67. Тайваньский производитель полупроводниковой продукции Foxconn Technology сообщил о сокращении чистой прибыли в четвертом квартале на 13%, что может дать конкурентное преимущество Nvidia, полагают эксперты. Между тем аналитики Mizuho ухудшили прогнозную цену для бумаг чипмейкера до $168 со $175.

Котировки бумаг Rubrik Inc. взлетели на 27,8%. Компания, занимающаяся кибербезопасностью, в четвертом финквартале (ноябрь-январь) получила скорректированный убыток существенно меньше, чем ожидали эксперты, а также дала хороший прогноз на текущий период.

Акции Tesla (SPB: TSLA) подорожали на 3,9% (до $249,98) несмотря на то, что аналитики Wells Fargo (SPB: WFC) ухудшили прогнозную котировку для них до $130 со $135 с сохранением рекомендации "ниже рынка".

Стоимость Ulta Beauty Inc. (SPB: ULTA) за день выросла на 13,7%. Владелец сети магазинов косметики в четвертом финквартале (ноябрь-январь) сократил выручку и чистую прибыль, однако оба показателя превысили прогнозы аналитиков.

Акции DocuSign Inc. (SPB: DOCU) подскочили в цене на 14,8%. Разработчик технологий автоматизации процесса подготовки и подписания документов в четвертом финквартале (ноябрь-январь) зафиксировал резкий рост чистой прибыли, а также увеличил выручку сильнее прогнозов рынка.

Бумаги производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive (SPB: PTON) взлетели на 16,1% (до $7,05). Аналитики Canaccord подняли рекомендацию для них до "покупать" с "держать" с прогнозной ценой $10.

Котировки бумаг розничного продавца автозапчастей O''Reilly Automotive (SPB: ORLY) выросли на 2,9% - до $1327,41. Компания объявила о намерении провести в июне сплит акций с коэффициентом "15 к 1".

Кроме того, стоимость бумаг Palantir Technologies (SPB: PLTR) Inc. поднялась на 8,3%, Super Micro Computer Inc. - на 7,9%, Micron Technology (SPB: MU) Inc. - на 6,2%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 3,6%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 3,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,6%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,8%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,6%.

В то же время цена ADR Li Auto (SPB: LI) снизилась на 4,4%. Китайский производитель электромобилей увеличил выручку в четвертом квартале на 6,1% (до рекорда), однако его чистая прибыль упала в 1,6 раза.

Также подешевели акции Abbott Laboratories (SPB: ABT) - на 2,5%, Dollar Tree (SPB: DLTR) Inc. - на 2,2%, Dollar General (SPB: DG) - на 1,2%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 1,4%, Verizon Communications (SPB: VZ) - на 0,3%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 0,4%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 674,62 пункта (на 1,65%) и составил 41488,19 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 117,42 пункта (на 2,13%) - до 5638,94 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 451,07 пункта (на 2,61%) и завершил сессию на отметке 17754,09 пункта.

Тем не менее, за всю прошедшую неделю S&P 500 и Nasdaq потеряли более 2%. Dow Jones упал на 3,1%, что стало максимальным недельным снижением за два года, по данным Trading Economics.

Азиатские фондовые рынки растут в понедельник.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.

Власти КНР в воскресенье обнародовали план действий по стимулированию потребления, стремясь сделать внутренний спрос главной движущей силой и стабилизирующим фактором экономического роста.

Розничные продажи в КНР в январе-феврале повысились на 4% в годовом выражении (в декабре - на 3,7%), сообщило в понедельник Государственное статистическое управление. Результат совпал с ожиданиями экспертов, по данным Trading Economics.

Инвестиции в основные активы выросли на 4,1% (в декабре - на 3,2%). Прогнозировалось увеличение на 3,6%.

ГСУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных из-за длительных праздников по случаю наступления нового года по лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.

Темпы подъема промышленного производства в Китае в январе-феврале замедлились до 5,9% в годовом выражении с 6,2% в декабре. Однако аналитики ожидали еще более значительного ослабления подъема - в среднем до 5,3%.

Лидерами роста на Гонконгской фондовой бирже выступают акции поставщика газа ENN Energy, подорожавшие на 7,3%, производителя спортивной продукции Li Ning - на 3,6%, электроэнергетической China Resources Power Holdings - на 3,5% оператора бирж Hong Kong Exchanges & Clearing - на 3,4%.

Также повышаются котировки бумаг ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 0,2%, интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,1% и 0,4% соответственно, нефтяных компаний PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 1,5% и 1,4% соответственно.

В то же время цена акций Li Auto (SPB: LI) упала на 6,6%, поскольку производитель электромобилей дал слабый прогноз на 2025 год.

Бумаги разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) подешевели на 2,7%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2%, автомобильной Geely - на 1,4%,

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК увеличилось на 1,2%.

Наиболее значительный подъем котировок демонстрируют акции Mitsubishi Heavy Industries, которые взлетели на 12%, IHI Corp. - на 9,2%, Tokyo Electric Power Co. - на 7,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК вырос на 1,5%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, повысилась на 5,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1%, сталелитейной Posco - на 0,5%.

Между тем котировки акций автомобильной Hyundai Motor снизились на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,8%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,4% и 1,8% соответственно.

Цена акций Spartan Resources подскочила более чем на 9% после того, как совет директоров золотодобывающей компании согласился на предложение Ramelius Resources, которая предлагает купить ее за 2,4 млрд австралийских долларов ($1,5 млрд).

Цены на нефть поднимаются утром в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск составляет $71,14 за баррель, что на $0,56 (0,79%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $0,7 (1%), до $70,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,51 (0,76%), до $67,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,63 (1%), до $67,18 за баррель.

За прошлую неделю Brent выросла в цене на 0,3%, WTI - на 0,2%.

Поддержку ценам на нефть в понедельник оказывают новости о том, что власти Китая намерены принять меры по стимулированию потребительского спроса, а также по стабилизации рынков акций и недвижимости. Правительство также планирует добиться роста зарплат и увеличить рождаемость в стране, пишет агентство "Синьхуа".

Кроме того, американские военные заявили, что продолжат наносить удары по йеменским мятежникам-хуситам, пока те не объявят о прекращении атак на корабли и беспилотники США, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Эра "мира через силу" вернулась. В тот момент, когда хуситы скажут: "Мы прекращаем удары по вашим кораблям, по вашим дронам", наша операция завершится. Но до этого момента она будет безжалостной", - сказал Хегсет в эфире Fox News.

В ответ хуситы заявили, что во второй раз за 24 часа нанесли удар по американскому авианосцу SS Harry S. Truman ракетами и беспилотниками.

В то же время ожидания увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ и завершения российско-украинского конфликта продолжают оказывать давление на нефтяные котировки, и аналитики Goldman Sachs на минувших выходных ухудшили свои прогнозы для Brent на текущий год.

"Падение цен на $10 за баррель с середины января оказалось сильнее, чем предусматривалось нашим анализом фундаментальных факторов, и мы понизили прогноз цены Brent на декабрь этого года на $5, до $71 за баррель, - отметили аналитики банка. - Среднесрочные риски для нашего прогноза остаются смещенными в негативную сторону, с учетом потенциальной эскалации торговых войн и длительного увеличения добычи ОПЕК+".

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на одну и составило 487 единиц. Число газовых установок снизилось на одну, до 100 единиц.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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