Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 85-88 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 85-88 руб./$1, по паре рубль/евро - 92-95 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"В пользу курса рубля на неделе - вступление в очередной налоговый период, сокращение Минфином покупок валюты в рамках бюджетного правила в марте, - отмечает эксперт в комментарии. - В фокусе внимания - свежие данные Росстата, которые показали замедление роста цен в феврале относительно января, а также инфляция 0,11% (4-10 марта) против 0,15% неделей ранее. Российский рынок ожидает в пятницу решения по ключевой ставке ЦБ РФ. В базовом сценарии ожидается, что она останется неизменной. В курсе рубля подобное решение уже заложено".

Безусловно, высокая ключевая ставка продолжает оставаться фактором поддержки рубля, полагает Тимошенко.

"Вместе с тем, основным фактором, определяющим курс национальной валюты, является экспортно-импортный баланс, который в последнее время в пользу экспортеров, - подчеркивает эксперт. - Этим можно объяснить недавнее существенное укрепление рубля. Во второй декаде марта мы ожидаем курс рубля в диапазоне 85-90 руб./$1, 94-99 руб./EUR1 и 11,75-12,25 руб./юань".

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