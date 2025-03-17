Индекс Мосбиржи в начале недели, вероятно, продолжит движение к максимумам года - ПСБ

Индекс Мосбиржи в начале текущей недели, вероятно, продолжит движение к максимумам года, целевой диапазон на понедельник составляет 3220-3280 пунктов, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Последние геополитические заявления по Украине, настраивающие на прогресс в мирном урегулировании и налаживании отношений с США способны усилить позитивный настрой участников рынка и направить индекс Мосбиржи к максимумам года, - пишет эксперт. - Целевым по индексу на понедельник видим диапазон 3220-3280 пунктов. В фаворитах могут остаться акции внутренних секторов. Учитывая отскок нефтяных котировок, ждем оживления спроса и на акции "нефтянки", где обращаем внимание на бумаги "Газпром нефти" и "Транснефти".

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