Индекс RGBI может продолжить рост на текущей неделе - ПСБ

Возможно продолжение роста индекса RGBI на текущей неделе, инвесторам стоит продолжить накопление длинных ОФЗ-ПД и/или корпоративных выпусков с рейтингом "ААА/АА", считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI по итогам прошедшей недели остался практически без изменений - на максимумах с весны прошлого года (около 111 пунктов) - в ожидании новых триггеров в части геополитической составляющей, констатирует эксперт. Спрос на длинные ОФЗ на аукционах Минфина при этом остается на высоком уровне, отмечает он.

"Внутренние факторы в преддверии заседания ЦБ РФ в ближайшую пятницу выглядят умеренно позитивно в части дезинфляционных факторов - рубль остается крепким, кредитование стагнирует, недельная инфляция стабилизируется. В результате, на наш взгляд, можно рассчитывать на смягчение сигнала регулятора по итогам заседания 21 марта", - пишет Грицкевич в материале ПСБ.

"Ожидаем на текущей неделе продолжения роста индекса RGBI после консолидации предыдущей недели - внешний геополитический фон остается умеренно позитивным, дезинфляционные факторы постепенно усиливаются. Таким образом, рекомендуем продолжить накапливать длинные ОФЗ-ПД и/или корпоративные выпуски с рейтингом "ААА/АА", - указывает аналитик банка.

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