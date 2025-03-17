Цены рублевых корпбондов в понедельник могут подрасти, отыгрывая ожидания снижения геополитических рисков

Москва. 17 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно подрасти, отыгрывая ожидания снижения геополитических рисков на фоне поступивших в последние дни новых сообщений относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Переговоры с Россией по Украине продвигаются неплохо, а Москва, вероятно, в итоге согласится на перемирие с Киевом, заявил президент США Дональд Трамп. "Я думаю, все идет достаточно неплохо. Это очень сложная ситуация", - сказал он в интервью телепрограмме Full Measure, отрывки из которого были опубликованы в пятницу.

Трамп подчеркнул, что стремится убедить РФ в необходимости перемирия с Киевом. "Пока все идет нормально. В понедельник мы получим чуть больше информации", - сказал президент США. Он предположил, что президент России Владимир Путин согласится на такое перемирие. "Я думаю, что он согласится. Я его неплохо знаю и считаю, что он даст согласие", - заявил Трамп.

Кроме того, президент США сообщил, что намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. "Возможно, во вторник я поговорю с президентом Путиным", - заявил Трамп журналистам пресс-пула Белого дома. Он подчеркнул, что намерен обсудить с российским лидером вопрос территорий. "Я думаю, мы поговорим о территориях. (...) Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", - сообщил президент США.

По словам американского лидера, за выходные было проделано очень много работы. "Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить этому конец (урегулировать конфликт на Украине - ИФ). (...) Я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", - сказал Трамп.

В свою очередь, спецпосланник президента США Стив Уиткофф надеется, что решение конфликта на Украине можно будет найти в течение недель. "Президент США использует слово "недели" для обозначения временного промежутка, и я согласен с ним", - сказал Уиткофф в воскресенье в эфире американского телеканала CNN. "Я действительно надеюсь, что мы увидим реальный прогресс", - отметил спецпосланник президента.

Россия в рамках мирного разрешении конфликта на Украине будет требовать, чтобы частью соглашения стали "железобетонные" гарантии безопасности, в том числе нейтральный статус Киева, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. "Если говорить о мирном разрешении конфликта на Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности. Поскольку только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность", - сказал Грушко в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия". По его словам, "частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса".

Американские фондовые индексы завершили пятницу уверенным ростом после существенного снижения ранее на прошлой неделе. Локомотивом подъема выступил технологический сектор. Настроение инвесторов не испортили даже слабые экономические данные. Индекс потребительского доверия в США в марте упал до минимума с ноября 2022 года. Его значение составило 57,9 пункта по сравнению с 64,7 пункта в феврале, по предварительным расчетам Мичиганского университета. Аналитики ожидали менее значительного снижения - в среднем до 63,1 пункта. При этом инфляционные ожидания американцев на ближайший год в марте повысились до 4,9% - максимума с ноября 2022 года. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросла до 3,9% с 3,5% - это самый значительный месячный скачок с 1993 года.

Азиатские фондовые рынки растут в понедельник. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК увеличилось на 1,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК вырос на 1,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,8%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.

Власти КНР в воскресенье обнародовали план действий по стимулированию потребления, стремясь сделать внутренний спрос главной движущей силой и стабилизирующим фактором экономического роста. Розничные продажи в КНР в январе-феврале повысились на 4% в годовом выражении (в декабре - на 3,7%). Результат совпал с ожиданиями экспертов. Инвестиции в основные активы выросли на 4,1% (в декабре - на 3,2%). Прогнозировалось увеличение на 3,6%. Темпы подъема промышленного производства в Китае в январе-феврале замедлились до 5,9% в годовом выражении с 6,2% в декабре. Однако аналитики ожидали еще более значительного ослабления подъема - в среднем до 5,3%.

Цены на нефть поднимаются утром в понедельник. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $70,99 за баррель, что на 0,58% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на 1%, до $70,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени также на 0,58%, до $67,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 1%, до $67,18 за баррель. За прошлую неделю Brent выросла в цене на 0,3%, WTI - на 0,2%.

Поддержку ценам на нефть в понедельник оказывают новости о том, что власти Китая намерены принять меры по стимулированию потребительского спроса, а также по стабилизации рынков акций и недвижимости. Правительство также планирует добиться роста зарплат и увеличить рождаемость в стране, пишет агентство "Синьхуа". Кроме того, американские военные заявили, что продолжат наносить удары по йеменским мятежникам-хуситам, пока те не объявят о прекращении атак на корабли и беспилотники США, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

В то же время ожидания увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ и завершения российско-украинского конфликта продолжают оказывать давление на нефтяные котировки, и аналитики Goldman Sachs на минувших выходных ухудшили свои прогнозы для Brent на текущий год.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,8 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 32,48 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,428 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 марта вырос на 0,06% и составил 109,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,09%, поднявшись до 1018,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-01" (+0,58%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,48%) и "Эталон-Финанс-П03" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1P-21" (-0,86%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,55%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,54%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) установило спред к ключевой ставке ЦБ РФ облигаций со сроком обращения 18 месяцев (540 дней) серии БО-001P-08 объемом 10 млрд рублей на уровне 220 базисных пунктов. Купоны по выпуску плавающие, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. Техразмещение запланировано на 19 марта.

ХК "Металлоинвест" установила объем размещения 2-летних облигаций в 30 млрд рублей, спред к ключевой ставке ЦБ зафиксирован на уровне 190 базисных пунктов. Первоначальный ориентир по объему размещения составлял от 20 млрд рублей. По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. Техразмещение запланировано на 20 марта.

ООО "Совкомбанк лизинг" увеличило объем выпуска 3-летних облигаций серии БО-П09 с "не менее 3 млрд рублей" до 10,75 млрд рублей и установило величину спреда к ключевой ставке Банка России на уровне 200 базисных пунктов. Предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Также предусмотрена оферта через 6 месяцев. По займу предусмотрена амортизационная система погашения: по 4,17% от номинала будет погашено в даты выплаты 2-10-го купонов, по 2,40% от номинала - в даты выплат 11-35-го купонов и 2,47% от номинала - в дату погашения. Компания 14 марта провела сбор заявок на бонды. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) Финанс" 17 марта соберет заявки на выпуск облигаций объемом от 5 млрд рублей. Это 10-летний выпуск с офертой через два года. Ориентир ставки купона - не выше 17,75% годовых.

ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) 27 марта с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 28,70% годовых. Купоны ежемесячные, оферта предусмотрена через 1,5 года. Техразмещение запланировано на 1 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ФПК "Гарант-инвест" допустила технический дефолт по выкупу облигаций серии 002Р-07 в рамках оферты. Объем неисполненных обязательств - 2,833 млрд рублей. "В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой, в частности, существенным ростом ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2024 года, компания не имеет возможности исполнить обязательства по приобретению облигаций в рамках поданных заявок", - сказано в сообщении компании. "Гарант-инвест" также сообщил о невозможности исполнить обязательства по предстоящим процентным платежам и офертам по остальным своим выпускам облигаций. Сейчас компания прорабатывает возможные варианты реструктуризации всех находящихся в обращении выпусков облигаций. Пятилетий выпуск серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей, по которому допущен техдефолт, размещен в январе 2024 года. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов - 13% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона планировалось погасить 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов - по 37,5% от номинала.