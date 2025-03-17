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Главная / Мнения аналитиков / Акции Совкомбанка справедливо оценены рынком в текущий момент - "Мои Инвестиции"
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17 марта 2025 года 09:30
Акции Совкомбанка справедливо оценены рынком в текущий момент - "Мои Инвестиции"
Акции Совкомбанка справедливо оценены рынком в текущий момент, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эмитент опубликовал отчетность за 2024 год по МСФО, основные результаты, напоминают эксперты: выручка - 722 млрд руб., чистая прибыль - 77 млрд руб., активы - 4 трлн руб., рентабельность капитала - 26%. Основной драйвер роста банка в прошедшем году, указывается в комментарии аналитиков - рост розничного кредитного портфеля на 61% г/г за счет присоединения Хоум банка. На звонке с инвесторами менеджмент эмитента подтвердил намерение выплатить 25% чистой прибыли в виде дивидендов - 0,9 руб./акцию, дивдоходность - 5%, отмечают эксперты телеграм-канала. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.17 марта 2025 года 16:59
Котировки бумаг ПАО "Группа ЛСР" обладают потенциалом дальнейшего роста, считают аналитики SberCIB Investment Research. Эмитент отчитался за второе полугодие 2024 года по МСФО, результаты сильные, отмечают эксперты: год к году выручка снизилась на 5%, скорректированная EBITDA - на 11%, а... читать дальше
.17 марта 2025 года 16:23
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.17 марта 2025 года 15:46
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.17 марта 2025 года 15:22
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.17 марта 2025 года 15:01
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.17 марта 2025 года 14:33
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