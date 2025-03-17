Акции Совкомбанка справедливо оценены рынком в текущий момент - "Мои Инвестиции"

Акции Совкомбанка справедливо оценены рынком в текущий момент, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эмитент опубликовал отчетность за 2024 год по МСФО, основные результаты, напоминают эксперты: выручка - 722 млрд руб., чистая прибыль - 77 млрд руб., активы - 4 трлн руб., рентабельность капитала - 26%.

Основной драйвер роста банка в прошедшем году, указывается в комментарии аналитиков - рост розничного кредитного портфеля на 61% г/г за счет присоединения Хоум банка.

На звонке с инвесторами менеджмент эмитента подтвердил намерение выплатить 25% чистой прибыли в виде дивидендов - 0,9 руб./акцию, дивдоходность - 5%, отмечают эксперты телеграм-канала.

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