Фондовые индексы на рынке акций РФ, вероятно, продолжат движение вверх в начале недели - "Цифра брокер"

Позитивная динамика российских фондовых индексов, вероятно, продолжится в начале текущей недели, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"На фондовом рынке складывается благоприятное сочетание факторов из позитивных данных по инфляции, устойчивых корпоративных результатов за 2024 год, предстоящего дивидендного сезона, в преддверии которого индексы обычно демонстрируют положительную динамику, - пишут аналитики в обзоре. - Поддержать позитивный настрой могут также итоги запланированного на пятницу заседания Банка России, если комментарии регулятора позволят с определенной долей уверенности заключить, что текущий цикл повышения ключевой ставки остался в прошлом".

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