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14 марта 2025 года 19:42

Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем благодаря надеждам на продолжение урегулирования российско-украинского конфликта

Москва. 14 марта. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос на фоне новостей, вселяющих надежду на урегулирование российско-украинского конфликта, и на ожиданиях переговоров на эту тему между Россией и США.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,801 руб., что на 2,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань опускался чуть ниже 11,7 руб. впервые с конца февраля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,0496 рубля, до 85,5694 руб./$1, и уменьшил курс евро на 64,72 копейки, до 93,6087 руб./EUR1.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в феврале 2025 года вырос на 8,0% по отношению к январю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-феврале 2025 года реальный эффективный курс рубля увеличился на 11,0%.

"Начиная с прошлой пятницы курс рубля укрепился до отметки 11,7 за юань, по нашему мнению, на фоне возросших продаж валюты экспортерами и новостного фона. Увеличение продаж валюты экспортерами обусловлено ростом профицита текущего счета в феврале до $7,9 млрд после профицита в $2,9 млрд в январе (по уточненным данным). Мы считаем, что в среднесрочной перспективе продажи валюты экспортеров могут несколько сократиться, а курс может вернуться к уровню выше 12 руб./юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг США провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, назвал их хорошими и продуктивными.

"Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера, и есть очень хороший шанс того, что эта ужасная кровавая война наконец-то закончится", - написал он в социальной сети Truth Social в пятницу.

Трамп в сообщении не уточнил, имеет ли он в виду личный разговор с президентом РФ или же контакты его представителей с российскими коллегами.

Некоторые американские СМИ, в частности, CNN, предположили, что Трамп имел в виду скорее состоявшиеся в четверг переговоры в России его спецпредставителя Стива Уиткоффа.

Президент США Дональд Трамп, говоря о продуктивных контактах в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным, имел в виду не себя, а своего спецпосланника Стива Уиткоффа, уточнила в пятницу представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"С Путиным поговорил Стив Уиткофф", - приводят американские СМИ ее ответ на уточняющий вопрос журналиста по поводу публикации Трампа в соцсети Truth Social о переговорах с Путиным.

Котировки фьючерсов на эталонные марки нефти растеряли часть роста, достигнутого ранее на торгах пятницу, но остаются в плюсе, получая поддержку от ослабления ожиданий скорого урегулирования российско-украинского конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $70,31 за баррель, что на 0,62% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,68%, до $66,99 за баррель.

Предположения инвесторов о том, что нормализация ситуации на Украине приведет к смягчению санкций против нефтяного сектора РФ и возобновлению беспрепятственных поставок российской нефти на мировой рынок, оказывали давление на нефтяные цены.

Между тем накануне Белый дом не стал продлевать действие истекшей 12 марта лицензии, позволявшей зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки.

Кроме того, США внесли в санкционные списки одно физическое и 17 юридических лиц, а также 13 судов, связанных с Ираном.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 марта уменьшилась на 3 базисных пункта, до 21,18% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц повысилась на 1 базисный пункт, до 21,32% годовых, версия на три месяца, напротив, опустилась на 1 базисный пункт - до 21,43% годовых. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 21,32% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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