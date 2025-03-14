Рынок госбумаг, вероятно, продолжит консолидацию на следующей неделе - ПСБ

Рынок госбумаг, вероятно, продолжит консолидацию на следующей неделе в преддверии заседания ЦБ РФ и на фоне роста геополитической неопределенности, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"По итогам недели индекс RGBI остался практически без изменений, на максимумах с весны прошлого года (~111 пунктов), в ожидании новых триггеров в части геополитической составляющей, - отмечают эксперты в комментарии. - Спрос на длинные ОФЗ на аукционах Минфина при этом остается на высоком уровне. Внутренние факторы в преддверии заседания ЦБ в следующую пятницу при этом выглядят умеренно-позитивно: рубль остается крепким, кредитование стагнирует, недельная инфляция стабилизируется. В результате, на наш взгляд, можно рассчитывать на смягчение сигнала ЦБ по итогам заседания 21 марта".

На следующей неделе в преддверии заседания ЦБ и на фоне роста геополитической неопределенности рынок госбумаг, вероятно, продолжит консолидацию, полагают стратеги банка. Вместе с тем после заседания они не исключают новой волны роста индекса RGBI.

"Таким образом, рекомендуем продолжить накапливать длинные ОФЗ-ПД и/или корпоративные выпуски с рейтингом ААА/АА", - рекомендуют в банке.

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