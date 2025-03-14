Финрезультаты Li Auto за 4К24 негативно скажутся на акциях компании - инвестбанк "Синара"

Слабые финансовые результаты Li Auto за 4К24 негативно скажутся на акциях компании в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"Производитель электромобилей Li Auto опубликовал результаты за 4К24, сообщив о поставке 158 696 автомобилей (+20,4% г/г), - отмечают аналитики. - Выручка выросла на 6,1% г/г и составила $5,8 млрд, что примерно соответствовало прогнозам аналитиков. Однако прогноз компании на 1К25 в части выручки оказался значительно хуже результатов проведенного FactSet опроса: $3,2-3,4 млрд против $4,9 млрд. Судя по всему, сказываются слабые потребительский спрос в Китае и ценовая война между производителями электромобилей".

По мнению экспертов, новые данные негативно скажутся в краткосрочной перспективе на акциях Li Auto, рейтинг которых сохранен на уровне "держать".

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