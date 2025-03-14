Альфа-банк подтверждает рекомендацию "держать" для акций "РусГидро" с целевой ценой 0,63 рубля за бумагу, сообщается в материале аналитиков банка.

"Финансовые результаты "Русгидро" по МСФО за 4К24 и 2024 год превзошли наши ожидания и консенсус-прогноз на 1,5-8,0% за счет более высокой, чем ожидалось, выручки от продажи электроэнергии и мощности, - пишут эксперты. - Несмотря на то, что результаты оказались лучше прогноза, мы пока не считаем это поводом для открытия позиций в "РусГидро". В 2025 году динамика финансовых показателей, по нашим оценкам, останется позитивной - на фоне либерализации неценовых зон Дальнего Востока и правительственных мер по улучшению финансового состояния группы, однако ощутимых изменений с выходом СДП в плюс мы ожидаем не ранее 2027 года".

Согласно опубликованной финотчетности компании, скор. EBITDA увеличилась на 14,2%, до 150,8 млрд руб. (консенсус - 142 млрд руб.), а чистая прибыль снизилась всего на 4,7% г/г, до 67 млрд руб. Чистый долг с учетом обязательств по форварду на фоне высоких капиталовложений в 4К24 увеличился еще на 57млрд руб., до 507 млрд руб., (ЧД/EBITDA - 3.4х). СДП остается в отрицательной зоне (-82 млрд руб.).

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