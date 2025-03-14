Рубль днем укрепляется в паре с юанем благодаря надеждам на продолжение урегулирования российско-украинского конфликта

Москва. 14 марта. Китайский юань дешевеет на Московской бирже днем в пятницу. Рубль укрепляется на фоне новостей, вселяющих надежду на урегулирование российско-украинского конфликта, и на ожиданиях переговоров на эту тему между Россией и США. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,775 руб., что на 5,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 24 копейки, до 86,59 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 9 копеек, до 93,87 руб./EUR1.

Укрепление рубля может продолжиться на следующей неделе при сохранении благоприятного новостного фона, говорится в материале управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Дениса Попова.

"Мы не исключаем в пятницу обновления локальных минимумов по курсовым котировкам, хотя в основном ориентируемся на боковое движение курса рубля вблизи нижней границы текущего краткосрочного диапазона 11,7-12,1 руб. за юань", - указывает аналитик.

"Рынок по-прежнему не ощущает угроз от геополитических рисков. При этом статистика по платежному балансу за февраль показала, что импорт остается под серьезным давлением жестких денежно-кредитных условий. Экспорт товаров при этом в феврале вырос, хотя и продолжил умеренно снижаться относительно уровня годичной давности, - пишет Попов в обзоре. - Таким образом, фундаментальный спрос на валюту, скорее всего, и в марте остается довольно слабым, что поддерживает тренд к дальнейшему укреплению рубля, который может продолжиться на следующей неделе при сохранении благоприятного новостного фона".

Президент РФ Владимир Путин передал через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы президенту Дональду Трампу, сообщили в Кремле.

"Он (Уиткофф) вчера был здесь, вчера поздно вечером уже он был принят президентом Путиным. Была предоставлена российской стороне дополнительная информация. И также, собственно, через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сроки проведения телефонного разговора президентов РФ и США будут определяться после доклада спецпосланника Стива Уиткоффа президенту США Дональду Трампу, пояснил Песков.

"Точное время разговора двух президентов пока не согласовано. Но, вместе с тем, после того, как господин Уиткофф всю информацию, полученную в Москве, доведет до сведения своего главы государства, уже затем будем определяться со сроками проведения разговора", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, согласован ли разговор президентов РФ и США по итогам переговоров с Уиткоффом.

"Понимание, что такой разговор нужен, есть с двух сторон", - подчеркнул представитель Кремля.

Основания испытывать осторожный оптимизм относительно возможности урегулирования украинского конфликта существуют, заявил кроме того пресс-секретарь президента. "Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм", - сказал он.

"Действительно, еще многое предстоит сделать, тем не менее президент солидаризирован с позицией господина Трампа", - подчеркнул Песков.

Реальная ставка (ключевая ставка минус инфляция) уже находится на высоком уровне, более высокого ее уровня может и не потребоваться, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Скорее всего, более высокой реальной ставки все-таки не потребуется. Реальная ставка уже очень высокая, и мы видим, что и инфляция, и инфляционные ожидания начинают показывать признаки снижения", - сообщил Заботкин на финансовом форуме, организованном АКРА.

Он напомнил, что прогноз по средней траектории ключевой ставки на 2025 год составляет 19-22%.

"Естественно, мы будем на каждом совете директоров смотреть на данные, как разворачивается ситуация в экономике. Если динамика спроса, которая отражается в динамике ВВП, будет идти ниже ожиданий совета директоров, ниже прогноза, то, скорее всего, это выльется в более быстрое замедление инфляции, если это будет связано именно со спросовой составляющей, не какими-то новыми шоками предложения, а со спросовой составляющей. В сценарии более быстрого охлаждения это будет означать, что пространство для снижения ставки появится раньше", - отметил Заботкин.

Задача ЦБ - выбрать такую траекторию ставки, которая наиболее оптимальным и мягким образом вернет спрос на тот уровень, который соответствует потенциальным возможностям, добавил зампред ЦБ.

Цены на нефть повышаются в пятницу днем на фоне ужесточения Вашингтоном санкций в отношении Ирана и России.

Накануне США внесли в санкционные списки одно физическое и 17 юридических лиц, а также 13 судов, связанных с Ираном, сообщило Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Кроме того, как сообщил телеканал ABC News, Белый дом прекратил действие лицензии, позволявшей зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Представитель Минфина США подтвердил телеканалу, что действие генеральной лицензии 8L истекло 12 марта. Официально о прекращении действия лицензии американские власти пока не объявляли.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $70,35 за баррель, что на 0,69% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,72%, до $67,02 за баррель.

В четверг цены снизились на фоне сигналов эскалации торговых войн, усиливших опасения трейдеров в отношении перспектив замедления глобального экономического роста и ослабления спроса на нефть.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году, в частности, из-за потенциальных последствий торговых войн.

Эб вч

MOEX$#&: PSKB