.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции РусАла
.
14 марта 2025 года 12:44
"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции РусАла
"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции "РусАла", явных драйверов для дальнейшего роста котировок его бумаг не видно, сообщается в материале аналитиков брокера. Опубликованные результаты эмитента за 2024 год по МСФО сошлись с консенсус-прогнозом аналитиков, позитивное влияние на финпоказатели компании во втором полугодии прошлого года оказали рост цен на алюминий и ослабление рубля, отмечают эксперты. Аналитики "Т-Инвестиций" нейтрально смотрят на акции "РусАла", поскольку не видят явных драйверов для дальнейшего роста котировок. К тому же, указывают они, из-за невысокой маржинальности бизнес эмитента крайне чувствителен к курсу рубля, и его текущее укрепление негативно для компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
14 марта 2025 года 19:42
Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем благодаря надеждам на продолжение урегулирования российско-украинского конфликта
Москва. 14 марта. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос на фоне новостей, вселяющих надежду на урегулирование российско-украинского конфликта, и на ожиданиях переговоров на эту тему между Россией и США. читать дальше
.14 марта 2025 года 19:40
Рынок акций РФ поднялся в пятницу к 3200п по индексу МосБиржи, неделю завершил ростом на геополитическом оптимизме
Москва. 14 марта. Рынок акций РФ в пятницу вырос на ожиданиях урегулирования российско-украинского конфликта после заявления президента РФ Владимира Путина о готовности обсуждать прекращение боевых действий на Украине с условием, что оно должно привести к долгосрочному миру. Индекс МосБиржи поднялся в район 3200 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+8,3%) и Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+5,6%) на корпоративных новостях; во "втором эшелоне" раллировали бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) (+18,8%) на новостях о планах докапитализации для реализации новой стратегии в ближайшие три года. читать дальше
.14 марта 2025 года 19:03
Средняя цена золота в 2025 году составит $2900 за тройскую унцию, полагают эксперты брокера "ВТБ Мои Инвестиции". " Мировые цены на золото продолжают бить рекорды, - отмечают аналитики в комментарии. - Пока основные рисковые активы оказались под давлением на фоне политических событий, драгметалл... читать дальше
.14 марта 2025 года 19:00
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 14 марта. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились. Исключение составили лишь облигации РФ с погашением в 2026 году, которые существенно снизились в цене, а их доходность, соответственно, заметно выросла. читать дальше
.14 марта 2025 года 18:25
Рынок госбумаг, вероятно, продолжит консолидацию на следующей неделе в преддверии заседания ЦБ РФ и на фоне роста геополитической неопределенности, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "По итогам недели индекс RGBI остался практически без изменений, на максимумах с весны прошлого года (~111... читать дальше
.14 марта 2025 года 17:51
Слабые финансовые результаты Li Auto за 4К24 негативно скажутся на акциях компании в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "Производитель электромобилей Li Auto опубликовал результаты за 4К24, сообщив о поставке 158 696 автомобилей (+20,4% г/г), - отмечают... читать дальше
.14 марта 2025 года 17:15
"Финам" понизил рейтинг акций "Диасофта" с "покупать" до "держать" и целевую цену акций с 5814 руб. до 4214 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 12,7% без учета дивидендов, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "В декабре 2024 года мы... читать дальше
.14 марта 2025 года 16:47
"Финам" повысил прогнозную цену акций Сбербанка до 376,7 руб. для обоих типов бумаг с сохранением рекомендации "покупать". Потенциал роста составляет 18,9% для обыкновенных и 19,7% для привилегированных акций на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея... читать дальше
.14 марта 2025 года 16:15
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "держать" для акций "РусГидро" с целевой ценой 0,63 рубля за бумагу, сообщается в материале аналитиков банка. "Финансовые результаты "Русгидро" по МСФО за 4К24 и 2024 год превзошли наши ожидания и консенсус-прогноз на 1,5-8,0% за счет более высокой, чем... читать дальше
.14 марта 2025 года 15:46
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5500-5600 пунктов на торгах в пятницу при высоком уровне волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников. "На фондовых площадках сохраняется высокий уровень неопределенности и преобладают "медвежьи" настроения, - пишет... читать дальше
.14 марта 2025 года 15:31
-Инвестиции" начали аналитическое освещение "Ленты" (MOEX: LENT), сообщается в обзоре брокера. Прогнозная стоимость акций ритейлера, рассчитанная экспертами, составляет 1600 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "покупать". Как отмечают аналитики, повышение потребительской... читать дальше
.14 марта 2025 года 15:27
Рубль днем укрепляется в паре с юанем благодаря надеждам на продолжение урегулирования российско-украинского конфликта
Москва. 14 марта. Китайский юань дешевеет на Московской бирже днем в пятницу. Рубль укрепляется на фоне новостей, вселяющих надежду на урегулирование российско-украинского конфликта, и на ожиданиях переговоров на эту тему между Россией и США. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,775 руб., что на 5,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.14 марта 2025 года 15:09
Текущие тенденции будут способствовать дальнейшему росту цены золота, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "В ходе торгов 14 марта цены на золото достигли отметки $3013 за тройскую унцию, - отмечает эксперт в комментарии. - Продолжению активного роста котировок вечного металла... читать дальше
.14 марта 2025 года 14:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 339,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: 308,9 рубля, говорится в материале инвестиционной компании. По мнению аналитиков, благодаря своему... читать дальше
.14 марта 2025 года 14:12
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций "РусАла", сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина. "Эмитент в пятницу опубликовал результаты за 2П24 по МСФО, которые оказались ниже наших ожиданий и прогнозов рынка. Учитывая спотовые цены на алюминий около... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.