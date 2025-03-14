Фондовые индексы США упали на 1,3-2%

Уолл-стрит закрылась в минусе по итогам торгов в четверг. Рынки акций стран АТР растут в конце недели. Цены на нефть повышаются в пятницу утром, Brent торгуется около $70,3 за баррель.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и заявления президента США Дональда Трампа о таможенной политике.

Трамп в четверг написал в соцсети Truth Social, что Штаты могут ввести пошлины в 200% на алкогольную продукцию из стран Евросоюза в ответ на введенные ЕС пошлины в 50% на американский виски.

"ЕС (...) только что ввел 50-процентные пошлины на виски. Если эти пошлины тотчас же не отменят, то США вскоре введут 200-процентные пошлины на все вина, шампанское и алкогольную продукцию из Франции и других стран ЕС", - отметил Трамп.

Высказывания американского лидера привели к усилению опасений эскалации торговой войны, пишет Trading Economics.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс. - до 220 тыс., сообщается в опубликованном в четверг отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 222 тыс., а не 221 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 225 тыс., по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в США в феврале не изменились по сравнению с январем, согласно официальным данным. Это худшая динамика за семь месяцев. В январе показатель повысился на 0,6%.

В годовом выражении цены выросли на 3,2% после подъема на 3,7% месяцем ранее.

Эксперты ожидали роста на 0,3% месяц к месяцу и на 3,3% год к году.

Акции Adobe Inc. (SPB: ADBE) подешевели на 13,9% по итогам торгов. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений в первом квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль почти втрое, при этом выручка достигла рекорда, но квартальный прогноз компании разочаровал инвесторов.

Бумаги разработчика ПО для автоматизации UiPath и компании SentinelOne из сферы кибербезопасности потеряли в цене 15,7% и 5,5% соответственно также после публикации слабых прогнозов.

American Eagle Outfitters сократила капитализацию на 4,1%. Ритейлер одежды ожидает снижения годовой выручки на 1-3% (low-single digit) на фоне "более медленного, чем ожидалось, старта" первого финквартала.

Рыночная стоимость Intel Corp. (SPB: INTC) выросла на 14,6% после новостей о смене CEO. Новым главой чипмейкера 18 марта станет Лип-Бу Тан, сменив временно исполняющих обязанности в этой должности Дэвида Зинснера и Мишель Джонстон Холтхаус.

Котировки акций Dollar General (SPB: DG) повысились на 6,8%. Оператор сети дисконтных магазинов в четвертом финансовом квартале сократил чистую прибыль более чем вдвое, однако нарастил выручку сильнее прогнозов рынка.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,3% и составил 40813,57 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 1,39% - до 5521,52 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,96% и составил 17303,01 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу.

Поддержку мировому рынку акций оказывает снижение опасений относительно шатдауна в США после того, как лидер демократов в Сенате Чак Шумер выразил готовность поддержать законопроект республиканцев о финансировании правительства.

Тем временем инвесторы продолжают следить за внешнеторговыми новостями. Так, накануне президент США Дональд Трамп сигнализировал, что Штаты могут ввести пошлины в 200% на алкогольную продукцию из стран Евросоюза.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 мск прибавил 1,65%, гонконгский Hang Seng - 2,2%.

Лидером роста в составе Hang Seng являются бумаги Wuxi Biologics, подорожавшие на 12,2%. Капитализация China Mengniu Dairy поднимается на 7,5%, China Life Insurance - на 6,3%, Ping An Insurance и Meituan (SPB: 3690) - на 5%.

Резкое снижение в Гонконге демонстрируют бумаги CK Hutchison (SPB: 0001) (на 5,2%), WH Group (SPB: 288) и AIA Group (на 2,5%), Power Assets Holdings (на 2,1%), CK Infrastructure Holdings (на 2%).

Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,86%.

Самый активный подъем на бирже в Токио показывают акции Fujikura, подскочившие на 6,5%. Цена бумаг Furukawa Electric повысилась на 6,4%, Sumitomo Metal Mining - на 5,8%, Advantest - на 5,3%, Tokyo Electric Power - на 3,9%, Shiseido Co. - на 3,8%.

Тем временем капитализация производителя мебели Nitori Holdings снизилась на 2,9%, Seven & I Holdings - на 2,7%, Recruit Holdings - на 2,3%, Japan Post - на 1,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi понизилось на 0,17%, однако стоимость акций Samsung Electronics повысилась на 0,2%, SK Hynix - на 2,9%.

Как стало известно в пятницу, южнокорейский экспорт в феврале вырос на 6,3%, импорт повысился на 4,6%. В январе рост составлял 8,5% и 6,6% соответственно.

Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,56%.

Цена бумаг горнодобывающей компании Rio Tinto растет на 1,1%, нефтедобывающей Santos - на 0,8%.

Цены на нефть повышаются в пятницу на фоне ужесточения Вашингтоном санкций в отношении Ирана и России.

Накануне США внесли в санкционные списки одно физическое и 17 юридических лиц, а также 13 судов, связанных с Ираном, сообщило Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Кроме того, как сообщил телеканал ABC News, Белый дом прекратил действие лицензии, позволявшей зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Представитель Минфина США подтвердил телеканалу, что действие генеральной лицензии 8L истекло 12 марта. Официально о прекращении действия лицензии американские власти пока не объявляли.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $70,33 за баррель, что на $0,45 (0,64%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $1,07 (1,5%), до $69,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,46 (0,69%), до $67,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,13 (1,7%), до $66,55 за баррель.

В четверг цены снизились на фоне сигналов эскалации торговых войн, усиливших опасения трейдеров в отношении перспектив замедления глобального экономического роста и ослабления спроса на нефть.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году, в частности, из-за потенциальных последствий торговых войн.