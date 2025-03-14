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14 марта 2025 года 10:25

Рубль утром немного поднимается в паре с юанем в ожидании прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта

Москва. 14 марта. Китайский юань понижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль укрепляется в ожидании значимого прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8185 руб. (-1,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,45 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Высокая волатильность на российском валютном рынке, скорее всего, пока сохранится, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Неопределенность на внешнем контуре повышает изменчивость курсов. Проливы будут сменяться выкупами, а высокие отскоки пока будут заливаться. Тем не менее, скорее всего, мы наблюдаем этап формирования локального "дна" в инвалютах - после их обвала с начала года на 20% большинство позитивных факторов курса рубля отыграно, - пишет аналитик. - Весной наверняка уже не будет такого высокого притока валюты от экспорта, как зимой. Импорт после падения в начале года может начать восстанавливаться, что повысит спрос на валюту. А геополитическая риск-премия после сильного сужения может уже и расшириться - значит, рубль вскоре уже может быть дешевле текущих уровней".

Участники рынка оценивают заявления глав России и США относительно их возможных контактов и предложения о российско-украинском перемирии. Ранее стало известно, что в результате американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии Киев Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что готов к контактам, в том числе - очным, с президентом России Владимиром Путиным, сообщают американские СМИ. "Я бы хотел встретиться и поговорить с ним", - заявил он журналистам в Белом доме.

Трамп посчитал заявления президента РФ Владимира Путина относительно украинского конфликта "многообещающими, но неполными", сообщают американские СМИ. Президент США вновь заявил, что нацелен на быстрое завершение украинского конфликта.

Трамп также сказал, что его спецпосланник Стив Уиткофф проводит в России серьезные переговоры. "Мы получаем сообщения о том, что в России все проходит положительно", - приводит его слова агентство.

В свою очередь президент Путин заявил в четверг на пресс-конференции в Москве, что допускает возможность телефонного разговора с президентом США, чтобы обсудить детали соглашения по урегулированию на Украине. По его словам, Россия согласна с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести к долгосрочному миру.

13 марта такая телефонная беседа не планировалась, сказал помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, президент России вечером в четверг планировал принять спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа для обсуждения как Украины, так и двусторонних отношений России и США.

Реальная ставка (ключевая ставка минус инфляция) уже находится на высоком уровне, более высокого ее уровня может и не потребоваться, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Скорее всего, более высокой реальной ставки все-таки не потребуется. Реальная ставка уже очень высокая, и мы видим, что и инфляция, и инфляционные ожидания начинают показывать признаки снижения", - сообщил Заботкин на финансовом форуме, организованном АКРА.

Он напомнил, что прогноз по средней траектории ключевой ставки на 2025 год составляет 19-22%.

"Естественно, мы будем на каждом совете директоров смотреть на данные, как разворачивается ситуация в экономике. Если динамика спроса, которая отражается в динамике ВВП, будет идти ниже ожиданий совета директоров, ниже прогноза, то, скорее всего, это выльется в более быстрое замедление инфляции, если это будет связано именно со спросовой составляющей, не какими-то новыми шоками предложения, а со спросовой составляющей. В сценарии более быстрого охлаждения это будет означать, что пространство для снижения ставки появится раньше", - отметил Заботкин.

Задача ЦБ - выбрать такую траекторию ставки, которая наиболее оптимальным и мягким образом вернет спрос на тот уровень, который соответствует потенциальным возможностям, добавил зампред ЦБ.

Цены на нефть повышаются в пятницу на фоне ужесточения Вашингтоном санкций в отношении Ирана и России.

Накануне США внесли в санкционные списки одно физическое и 17 юридических лиц, а также 13 судов, связанных с Ираном, сообщило Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Кроме того, как сообщил телеканал ABC News, Белый дом прекратил действие лицензии, позволявшей зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Представитель Минфина США подтвердил телеканалу, что действие генеральной лицензии 8L истекло 12 марта. Официально о прекращении действия лицензии американские власти пока не объявляли.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $70,64 за баррель, что на 1,1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,2%, до $67,33 за баррель.

В четверг цены снизились на фоне сигналов эскалации торговых войн, усиливших опасения трейдеров в отношении перспектив замедления глобального экономического роста и ослабления спроса на нефть.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году, в частности, из-за потенциальных последствий торговых войн.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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