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14 марта 2025 года 09:34

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут оценивать новые заявления президента России Владимира Путина относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Россия поддерживает 30-дневное перемирие с Украиной, но в таком случае возникают вопросы, связанные с участком украинского вклинения в Курской области, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа - сдаться в плен или погибнуть. В этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за, но есть нюансы", - сказал Путин журналистам.

"Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курской области?" - спросил он. "Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Все, кто там находятся, будут уходить из боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно", - продолжил президент.

Он также обозначил другие спорные вопросы на всей линии соприкосновения. "Там российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. Там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли для блокирования целые достаточно крупные подразделения. Как эти 30 суток будут использоваться? Чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет?" - сказал Путин.

Президент также задался вопросом, как будут решаться "вопросы контроля и верификации". "Как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Как контроль будет организован?" - сказал Путин.

Американские фондовые индексы упали в четверг, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и заявления президента США Дональда Трампа о таможенной политике. Трамп в четверг написал в соцсети Truth Social, что Штаты могут ввести пошлины в 200% на алкогольную продукцию из стран Евросоюза в ответ на введенные ЕС пошлины в 50% на американский виски. "ЕС (...) только что ввел 50-процентные пошлины на виски. Если эти пошлины тотчас же не отменят, то США вскоре введут 200-процентные пошлины на все вина, шампанское и алкогольную продукцию из Франции и других стран ЕС", - отметил Трамп. Высказывания американского лидера привели к усилению опасений эскалации торговой войны, пишет Trading Economics.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс. - до 220 тыс., сообщается в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 222 тыс., а не 221 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 225 тыс. Цены производителей (индекс PPI) в США в феврале не изменились по сравнению с январем, согласно официальным данным. Это худшая динамика за семь месяцев. В январе показатель повысился на 0,6%. В годовом выражении цены выросли на 3,2% после подъема на 3,7% месяцем ранее. Эксперты ожидали роста на 0,3% месяц к месяцу и на 3,3% год к году.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в пятницу. Поддержку мировому рынку акций оказывает снижение опасений относительно шатдауна в США после того, как лидер демократов в Сенате Чак Шумер выразил готовность поддержать законопроект республиканцев о финансировании правительства. Тем временем инвесторы продолжают следить за внешнеторговыми новостями. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 мск прибавил 1,65%, гонконгский Hang Seng - 2,2%. Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,86%. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,56%. Вместе с тем значение южнокорейского индекса Kospi понизилось на 0,17%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в пятницу на фоне ужесточения Вашингтоном санкций в отношении Ирана и России. Накануне США внесли в санкционные списки одно физическое и 17 юридических лиц, а также 13 судов, связанных с Ираном, сообщило Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Кроме того, как сообщил телеканал ABC News, Белый дом прекратил действие лицензии, позволявшей зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Представитель Минфина США подтвердил телеканалу, что действие генеральной лицензии 8L истекло 12 марта. Официально о прекращении действия лицензии американские власти пока не объявляли.

На этом фоне стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составила $70,37 за баррель, что на 0,7% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на 1,5%, до $69,88 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,75%, до $67,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,7%, до $66,55 за баррель.

В четверг нефтяные цены снизились на фоне сигналов эскалации торговых войн, усиливших опасения трейдеров в отношении перспектив замедления глобального экономического роста и ослабления спроса на нефть. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году, в частности, из-за потенциальных последствий торговых войн.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,358 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,137 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 марта снизился на 0,12% (в основном за счет заметного падения стоимости облигаций "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM)) и составил 109,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,09%, опустившись до 1017,76 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Ростелеком-001P-01R" (-4,27%), "Ростелеком-002P-02R" (-0,47%) и "ДОМ.РФ-001P-13R" (-0,39%), а в лидерах повышения - облигации "ГТЛК-001Р-04" (+0,83%), "АФК Система-1P-21" (+0,64%) и "НоваБев Групп БО-П05" (+0,55%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) завершило размещение 10-летних облигаций серии 001Р-07 с офертой через 15 месяцев объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 25% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 28,07% годовых.

АО "Лизинговая компания "Роделен" завершило размещение 5-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 25,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 28,71% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 25-59-го купонов, еще 3,05% от номинала - в дату выплаты 60-го купона, в результате дюрация составит около 2,3 года.

ООО "РСГ-финанс" 17 марта начнет размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01, объем выпуска пока не раскрывается. Ставка 1-6-го полугодовых купонов установлена на уровне 14% годовых. Мосбиржа зарегистрировала выпуск 12 марта, он будет размещен в рамках программы на 30 млрд рублей.

ООО "ВсеИнструменты.ру" (MOEX: VSEH) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке облигаций серии 001Р-05 на уровне 375 базисных пунктов и финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 23,5% годовых. Срок обращения займов - 1,5 года, объем флоатера зафиксирован в размере 2,5 млрд рублей, бондов с фиксированными купонами - 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 13 марта. По выпуску 001Р-05 купоны плавающие, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. По выпуску серии 001Р-06 - купоны фиксированные, ежемесячные. Техразмещение запланировано на 18 марта. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста N6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 001Р-41R с офертой через 4 года объемом 30 млрд рублей на уровне 17,15% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 18,29% годовых. Купоны фиксированные, квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 марта. Техразмещение запланировано на 20 марта.

ООО "СУЭК-финанс" установило ставку 12-13-го купонов облигаций серии 001P-03R на уровне 2,1% годовых. Десятилетний выпуск на 21 млрд рублей компания разместила в сентябре 2019 года по ставке 7,5% годовых. Ставка текущего купона также 2,1% годовых, по выпуску 25 марта предстоит исполнение оферты. В рамках предыдущих трех оферт компания выкупила около 93% займа; в сообщении СУЭК отмечается, что на дату принятия решения об определении размера купонного дохода в обращении остаются бумаги на 1 млрд 463,429 млн рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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