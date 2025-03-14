"Мои Инвестиции" нейтрально оценивают акции "Татнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 740-750 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Эмитент опубликовал финансовые результаты за второе полугодие 2024 года, которые оказались заметно лучше ожиданий рынка, констатируют эксперты.

"По нашему мнению, дивиденд за 4К24 может составить от 23 рублей до 29 рублей на акцию при направлении на дивиденды от 60% до 70% прибыли за все второе полугодие. За третий квартал дивиденды уже выплачивались", - отмечают аналитики в комментарии.

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