"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Делимобиля

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") с прогнозной стоимостью на уровне 225-230 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Эксперты при этом отмечают, что эмитент опубликовал финансовые результаты за 2024 год, которые оказались хуже ожиданий рынка. Прибыль компании уменьшилась в отчетном периоде из-за инвестиций в открытие станций техобслуживания.

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