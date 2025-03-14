Индекс Мосбиржи, вероятно, будет проторговывать район 3150п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет проторговывать в пятницу район 3150 пунктов в ожидании новых геополитических вводных, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая сохраняющуюся неопределенность относительно дальнейшего хода переговоров, рынок в пятницу может вновь перейти в режим ожидания новых вводных. А индекс Мосбиржи - к проторговке района 3150 пунктов, не исключаем, что волатильной. Ближайшей поддержкой по индексу выступает зона 3090-3100 пунктов, сопротивлением - 3200-3210 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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