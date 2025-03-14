Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг" держать" для акций РусГидро

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг" держать" для акций "РусГидро", сообщается в материале аналитика Георгия Горбунова.

"Представленные результаты эмитента оцениваем как неоднозначные. Хотя выручка увеличилась на 17% г/г (до 186 млрд руб., а EBITDA - на 55% г/г (до 41 млрд руб.), из-за масштабной переоценки основных средств в сегменте Дальнего Востока компания показала чистый убыток. Впрочем, скорректированная чистая прибыль увеличилась на 29% г/г, и в целом результаты оказались лучше наших расчетов", - указывает эксперт.

Компания реализует масштабную инвестиционную программу, и по итогам года вложения достигли 199 млрд руб., а чистый денежный поток (с учетом выплаты процентов по долгу) оказался отрицательным ( минус 82 млрд руб.).

"Принимая во внимание растущую долговую нагрузку (отношение чистого долга к EBITDA на конец 2024 года составило 3,4), правительство обсуждает возможность разрешить "РусГидро" не выплачивать дивиденды, и в этой связи мы не ожидаем возобновления выплат в ближайшее время. Подтверждаем по акциям эмитента рейтинг "держать", - отмечает Горбунов.

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