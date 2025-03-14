Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в январе;

- окончательный индекс потребительских цен Германии в феврале;

- новые кредиты Китая в феврале;

- предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за март;

- финансовые результаты Совкомбанка за 2024 год по МСФО.

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