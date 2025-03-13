Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 13 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за день на 3 базисных пункта - до 70,07% от номинала (их доходность опустилась на 40 базисных пунктов, составив 8,89% годовых). Облигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 8 базисных пунктов - до 65,9% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта, составив 9,73% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 30,94% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта - до 17,21% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 12 базисных пунктов, до 67,27% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 41,21% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 68,21% от номинала (доходность подросла на 9 базисных пунктов, составив 22,24% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,73% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта, до 15,89% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций в четверг демонстрируют плавное снижение - участники рынка оценивают новую порцию опубликованных в США макроэкономических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс. - до 220 тыс., сообщается в опубликованном 13 марта отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 222 тыс., а не 221 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 225 тыс.

Цены производителей (индекс PPI) в США в феврале не изменились по сравнению с январем, согласно официальным данным. Это худшая динамика за семь месяцев. В январе показатель повысился на 0,6%. В годовом выражении цены выросли на 3,2% после подъема на 3,7% месяцем ранее. Эксперты ожидали роста на 0,3% месяц к месяцу и на 3,3% год к году.