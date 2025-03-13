ЦБ РФ, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21% в марте - "Альфа-Капитал"

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 21 марта, полагает эксперт "Альфа-Капитала" Евгений Жорнист.

"По итогам февраля инфляция снизилась до 0,81% г/г после 1,23% в январе, - констатирует аналитик. - С поправкой на сезонность это соответствует примерно 8% инфляции в годовом выражении - последний раз сезонно сглаженная инфляция находилась ниже 10% в октябре. ЦБ продолжит наблюдать за ситуацией, в частности, за рынком труда и кредитованием. Аналитики ЦБ объясняли торможение кредитования в декабре - январе тем, что компании погашали кредиты из денег, поступивших по госконтрактам. Более точно оценить, насколько устойчив тренд на торможение кредитования, можно будет только в марте - апреле - месяцах, которые менее подвержены сезонности бюджетных потоков. До этого времени ЦБ займет выжидательную позицию".

По мнению Жорниста, основная интрига состоит в том, какой сигнал даст ЦБ по итогам заседания и может ли он смягчить его с учетом позитивной статистики. Эксперт склоняется к тому, что сигнал останется умеренно жестким. Преждевременное смягчение риторики, по его мнению, ослабит жесткость денежно-кредитных условий (тем более что на долговом рынке и так наблюдается снижение доходностей из-за возросшего спроса), что может затруднить борьбу с инфляцией.

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