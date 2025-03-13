Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Татнефти

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Татнефти", сообщается в материале аналитика Кирилла Таченникова.

"Выручка и EBITDA эмитента за 2П24 и весь 2024 год по МСФО на 5% и 4% соответственно превзошли наши ожидания, а чистая прибыль примерно соответствует прогнозу. Ключевым вопросом остается размер дивидендов за 4К24: обычно компания производит выплаты из чистой прибыли по МСФО, а не РСБУ, как это делается в случае промежуточных дивидендов, - отмечает эксперт. - Рекомендацию объявят через несколько недель. При коэффициенте выплат в 75% дивиденды за 4К24 могут составить 43 руб./акцию (доходность - 6,5%), но эмитент может изменить порядок выплаты, привязав ее к свободному денежному потоку. Мы на данный момент придерживаемся рейтинга "держать" и считаем целесообразным наблюдение за динамикой капвложений".

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