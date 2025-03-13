ЦБ РФ может взять паузу в изменении ставки до начала лета - Райффайзенбанк

Банк России может взять паузу в изменении ключевой ставки до начала лета 2025 года, начав затем ее снижение, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Свежие данные по инфляции, на наш взгляд, исключают вариант ужесточения денежно-кредитной политики. И сейчас встает вопрос о том, как скоро ЦБ РФ будет готов перейти к снижению ключевой ставки. Наш прогноз пока предполагает, что регулятор возьмет паузу до начала лета, а потом приступит к смягчению, снизив ставку до 16% к концу текущего года", - пишут эксперты в комментарии.

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