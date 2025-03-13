S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5500-5650п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5500-5650 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как негативный, прогнозируется повышенная волатильность, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова.

"Фьючерсы на основные американские индексы акций показывают негативную динамику, поскольку инвесторы ожидают продолжения торгового конфликта. Регулярные анонсы новых пошлин ослабляют уверенность американских потребителей и бизнеса, что может привести к снижению активности и замедлению экономики", - отмечает эксперт.

"S&P 500 консолидируется над уровнем 5530 пунктов, который соответствует просадке на 10% от исторического максимума. Заметим, что в двух предыдущих случаях (август-октябрь 2023 года и июль-август 2024 года коррекция составляла 10-11%. Данный психологически значимый рубеж может обеспечить бенчмарку поддержку, хотя бы временную, - пишет Исмаилов в обзоре инвесткомпании. - Индикатор RSI по-прежнему колеблется около 30 пунктов. Из этой области ранее происходили заметные отскоки. Хотя продолжения нисходящей динамики исключать нельзя, на наш взгляд, наиболее вероятна приостановка снижения. При активизации распродаж S&P 500 могут поддержать уровни 5500 и 5400 пунктов, а при восходящем движении сопротивление окажут отметки 5670 и 5735 пунктов".

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